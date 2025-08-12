楊柳颱風來襲 嘉義縣屋頂被掀受災戶屋漏偏逢連夜雨、憂心忡忡

丹娜絲颱風嘉義縣受災戶屋頂以帆布暫時覆蓋。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/12 13:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月6日從嘉義縣布袋登陸，強風肆虐，約有6000戶屋頂毀損，目前大多以帆布覆蓋暫時遮風蔽雨，完成屋頂重建可以安心居住者屈指可數，結果中颱楊柳來勢洶洶，嘉義縣預計又在暴風圈之內，屋漏偏逢連夜雨，受災戶憂心帆布被掀再度受災，心急如焚。

楊柳颱風持續逼近，今晨5時30分已發布海上警報，嘉義縣政府災害應變中心也在今天上午9時三級開設。

請繼續往下閱讀...

丹娜絲颱風受災戶嘆說，目前屋頂只是以帆布暫時覆蓋等待修建，卻在又有颱風來襲，估計將為嘉義縣帶來強風暴雨，根本不知道如何防颱。由於帆布難以抵抗強風，恐怕又要被掀成為「透天厝」，現在只能將屋內不能再淋雨的物品收到相對安全的地方，其它就聽天由命了。

義竹鄉顏姓受災戶指出，老家三合院遭丹娜絲重創，主屋的屋頂全部被掀，五個房間都成了名副其實的「透天厝」，兩側護龍的屋頂也毀損，比較輕微的一側已完成修復，暫時先將祖先牌位供奉在那裡，主屋和另一處護欄已請包商估價，正安排時間施作，結果又有颱風來襲，真的是無語問蒼天。

丹娜絲颱風受災戶屋頂以帆布覆蓋，恐難敵強風侵襲。（記者蔡宗勳攝）

丹娜絲颱風嘉義縣受災戶屋頂仍以帆布覆蓋。（記者蔡宗勳攝）

丹娜絲颱風受災戶拆除屋頂被掀房子，還未清理完畢，颱風又來了。（記者蔡宗勳攝）

丹娜絲颱風嘉義縣受災戶，屋頂被掀可以看到藍天白雲。（記者蔡宗勳攝）

丹娜絲颱風嘉義縣受災戶屋頂被掀等待重 建。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法