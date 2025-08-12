領先日、韓！ 國中男生9月起納入公費HPV疫苗

全國家長會長聯盟理事長張哲維（左起）、台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉、教育部國民及學前教育署主任秘書張永傑、國健署署長沈靜芬、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成、 國健署癌症防治組組長林莉茹共同宣布今年9月起公費HPV疫苗納入國中男生。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕人類乳突病毒（HPV）不只威脅女性健康，也與男性口咽癌、肛門癌、外生殖器癌相關。衛生福利部國民健康署今（12日）宣布，今年9月起擴大公費HPV疫苗接種對象，從國中女生擴大至國中男生，成為東亞第一個提供男性公費接種的國家。專家呼籲家長與學生把握機會，兩劑打滿才能獲最佳防護力。

國健署署長沈靜芬指出，台灣自2018年起為國中女生提供公費HPV疫苗，接種率逐年上升，目前已達88.7%，第2劑陸續接種中，預估年底可突破九成，達世界衛生組織（WHO）消除子宮頸癌策略的第一步「90%的青少女在15歲前完整接種」，今年9月起，擴大至國中男生，全面提升青少年健康。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，今年9月至12月將針對113學年度國二上學期全體學生（男生約11萬、女生約10.3萬）於校園集中接種，預計全台約21.3萬人受惠。若因健康因素當天無法施打，將發補接種單，家長可帶孩子至合約院所於期限內完成，同享公費補助。

林莉茹說，一生中約有五至九成機率感染HPV，多數可自癒，但約一成會持續感染並演變為癌症。完整接種九價HPV疫苗可預防逾七成感染，保護力至少10年；9至14歲僅需兩劑（間隔6個月以上），15歲以上需三劑（第二劑與第一劑間隔2個月、第三劑與第二劑間隔4個月）。

台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成指出，男性接種HPV疫苗在先進國家已是常態，台灣納入男生公費施打，領先日、韓。他強調，最佳接種時機為感染前的9至14歲，即使已有性行為或曾感染，仍可依醫囑施打。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎補充，九價HPV疫苗涵蓋逾九成子宮頸癌型別，長期追蹤顯示保護效果接近100%，且無長期安全疑慮。日本曾因「痛痛女孩」事件暫停接種，接種率從九成驟降至不到1%，「但這不是疫苗有問題，而是部分青少年害怕打針的心理反應」，日本已於2022年恢復接種，並補打8年半的停打世代，顯示疫苗安全性獲國際肯定。他強調，國內公費施打已採預防暈針措施，透過衛教與分散注意力減輕緊張，暈針事件極少，安全性毫無疑慮。

