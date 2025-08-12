淹怕了！楊柳颱風逼近 鹿港公所火速調度抽水機進駐公會堂

地勢低窪的鹿港老街每逢大雨就淹，清潔隊全面加強清淤。（鹿港鎮公所提供）

2025/08/12 14:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮今年七八水災創下半世紀以來最大的災情，眼看楊柳颱風又要逼近，民眾都在「剉在等」，鹿港鎮公所今天（12日）立即派出機動抽水機前進公會堂，除了提前準備，未來就算颱風警報解除後也不會立即撤離，必須等到氣候穩定再說。

鹿港鎮長許志宏今天馬不停蹄到抽水站視察，也要求清潔隊全面巡檢市區排水溝渠，尤其針對七八水災重點區進行水溝清淤。而以往逢雨就容易淹水的公會堂、鹿港老街，則是派出機動抽水機直接進駐公會堂，只要雨勢一大，就會啟動抽水機。

請繼續往下閱讀...

由於七八水災是在丹娜絲颱風警報解除後，所帶來的致災大豪雨，讓從來沒有淹過的鹿港鎮中正路都成為重災區，因此，這次鹿港鎮公所強調，這次機動抽水機除了提前備戰，就算颱風警報解除，也不會馬上就撤離，必須等到氣象預報宣布放晴，才會撤離，以因應極端氣候所帶來的急降雨的嚴厲考驗。

鹿港鎮公所表示，七八水災造成連中正路都淹水，由於南分圳排水下游是顏厝排水，因為是採取重力水閘門，每逢大潮就要關閉，以避免海水倒灌，如果又碰到大豪雨，市區積水根本無法及時排出去，將會向中央爭取在顏厝排水興建抽水站，才能有效解決大潮又強降雨的積水問題。

鹿港天后宮在七八水災也成為受災戶，廟方指出，因為有自備抽水機與發電機，加上全天候都有人員值班，只要一看到積水不退，就會啟動抽水機來應變。

地勢低窪的鹿港老街每逢大雨就淹，清潔隊全面加強清淤。（鹿港鎮公所提供）

楊柳颱風逼近，鹿港鎮長許志宏全面巡視抽水機與抽水站。（鹿港鎮公所提供）

楊柳颱風逼近，鹿港鎮長許志宏全面巡視抽水機與抽水站。（鹿港鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法