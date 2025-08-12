為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    備戰楊柳颱風 台電加派人力提前進駐恆春、小琉球

    台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。（台電屏東區處提供）

    台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。（台電屏東區處提供）

    2025/08/12 13:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕中颱楊柳預計經過琉球南方海面，明（13）日自東半部登陸並通過，為影響台灣最顯著的時間，台電屏東區營業處今（12）日加派人力進駐恆春、小琉球等地區，備妥搶修人員142名、昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備嚴正以待。

    台電屏東區處處長仇忠銘表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

    台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者，應加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，也提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

    台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，可撥打1911客服專線或屏東區處停電通報電話08-7322111。

    台電搶修人員完成防颱材料及機具整備。（台電屏東區處提供）

    台電搶修人員完成防颱材料及機具整備。（台電屏東區處提供）

