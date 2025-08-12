為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中「沁園春」首跌必比登榜外 老闆發信勉勵員工

    台中近80年老店「沁園春」曾連續5年入選必比登。（圖由業者提供）

    2025/08/12 13:51

    〔記者黃旭磊／台中報導〕2025年米其林必比登推介名單（Bib Gourmand）今天公布，台中有中區沁園春、北區鮮魚鱻蝦仁飯等5店跌出榜外，沁園春在台灣大道深耕近80年歷史，為知名老字號江浙菜餐廳，自2020年起連續5年入選米其林必比登推薦，老店漏水今年大翻修移到隔壁柳梢青店營運，業者發信鼓勵員工「將在菜單、服務及環境體驗再加強。」

    沁園春連續5年入選必比登，今年首次跌出榜外，岳總店長今天發長信鼓勵員工稱，米其林評選每年都有不同評審方向與焦點，評比方式也相當神秘，而我們的目標始終如一，提供每位賓客最真誠、最經典的江浙功夫菜與難忘的用餐服務。

    岳總店長說，接下來一年，將在菜單創新、服務細節、環境體驗上加強，並以此作為下一次挑戰基礎，誠摯感謝大家一直以來用心與付出，讓我們攜手努力，用更穩健表現迎接下一次舞台。

    鮮魚鱻蝦仁飯從2021年起，連續4年入選米其林必比登推介名單，今年首次跌出榜外，店家開業超過30年，是台中北屯監理所（公路局台中區監理所）旁府城蝦仁飯、虱目魚名店，陳老闆說，「有上榜很好，沒上就繼續做」，繼續以平常心態服務客人。

