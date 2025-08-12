中市南屯「小初店」今年「必比登」未連莊 業者期待9月新風貌回歸

小初店正進行裝潢整修，預計九月重新開業。（小初店提供）

2025/08/12 13:28

〔記者張軒哲／台中報導〕《台灣米其林指南 2025》名單揭曉前，米其林今天先公布由匿名而獨立的米其林評審員評選為必比登推介的店家，台中市南屯區「小初店」連續3年入圍必比登推介，但今年並未連莊，由於業者正暫時停業進行裝潢，小初店昨天在臉書對於公布名單一事指出，「真的沒想那麼多，只覺得好期待，這樣又可以在這週多一個台灣美食的參考名單了。」

「小初店」以牛肉麵跟滷肉飯聞名，是台中名店之一，業者近歇業進行整修，業者今日指出，從三年前至今連續獲得三年必比登，其實我們都一直保持著平常心去看待是否入圍或獲獎的部分，雖然這次沒有入圍必比登推介，但仍是很開心在台灣有這麼多新店家出現在名單上，代表又有更多好吃的店家可以去品嚐與找尋那份喜歡或是驚奇的風味，同時也覺得在台灣生活真的很幸福。

請繼續往下閱讀...

因店內從七月底開始整修，預計在九月份會重新回來為大家服務，新階段心思會放在未來新店面時菜色的呈現，如何帶出想呈現的味道、如何去表達想分享的台灣味，來自於在台灣平時生活的味道，用味道來拉近人與人之間的距離，我想，這才是創立小初店的初衷，不管再來是否入圍，在裝修完成復業後仍然會持續致力於做好每一道菜、每一碗飯，希望未來可以把這份味道分享給更多人，找到一樣喜歡這份味道的人們。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法