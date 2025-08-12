為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市南屯「小初店」今年「必比登」未連莊 業者期待9月新風貌回歸

    小初店正進行裝潢整修，預計九月重新開業。（小初店提供）

    小初店正進行裝潢整修，預計九月重新開業。（小初店提供）

    2025/08/12 13:28

    〔記者張軒哲／台中報導〕《台灣米其林指南 2025》名單揭曉前，米其林今天先公布由匿名而獨立的米其林評審員評選為必比登推介的店家，台中市南屯區「小初店」連續3年入圍必比登推介，但今年並未連莊，由於業者正暫時停業進行裝潢，小初店昨天在臉書對於公布名單一事指出，「真的沒想那麼多，只覺得好期待，這樣又可以在這週多一個台灣美食的參考名單了。」

    「小初店」以牛肉麵跟滷肉飯聞名，是台中名店之一，業者近歇業進行整修，業者今日指出，從三年前至今連續獲得三年必比登，其實我們都一直保持著平常心去看待是否入圍或獲獎的部分，雖然這次沒有入圍必比登推介，但仍是很開心在台灣有這麼多新店家出現在名單上，代表又有更多好吃的店家可以去品嚐與找尋那份喜歡或是驚奇的風味，同時也覺得在台灣生活真的很幸福。

    因店內從七月底開始整修，預計在九月份會重新回來為大家服務，新階段心思會放在未來新店面時菜色的呈現，如何帶出想呈現的味道、如何去表達想分享的台灣味，來自於在台灣平時生活的味道，用味道來拉近人與人之間的距離，我想，這才是創立小初店的初衷，不管再來是否入圍，在裝修完成復業後仍然會持續致力於做好每一道菜、每一碗飯，希望未來可以把這份味道分享給更多人，找到一樣喜歡這份味道的人們。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播