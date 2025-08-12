台南風災毀1萬噸致癌石棉瓦 環境部：已破損案件3個月內清完

環境部長彭啟明12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 14:05

〔記者方瑋立／台北報導〕丹娜絲颱風及728豪雨重創南台灣，台南地區約毀損1萬噸石棉瓦，佔全市整修量的三分之二，環境部長彭啓明今（12）日於立院答詢時表示，本週將上線石棉瓦分布地圖，方便民眾知悉位置並加速清運，並承諾3個月內完成所有已破損及有人居住建物的石棉瓦清除；至於無人居住或產權複雜的案例，則需更長時間處理。

石棉瓦含有可致癌的石棉纖維，吸入後恐引發肺癌、間皮瘤等疾病，過去因耐用、耐熱且價格低廉，廣泛用於台南沿海及農村的屋頂與牆面建材；但部分農村與偏鄉人口外移，留有無人居住或產權不明的老屋，成為清理上的難題。

民進黨立委賴惠員質詢指出，台南需整修的石棉瓦約1萬5000噸，其中1萬噸集中在台南，相當於20個足球場，目前清除進度不到一成，恐造成環境與健康風險，並建議專案補助7.9億元應再加碼，並詢問清除是否有時程，能否在3至6個月完成全部的清運？行政院長卓榮泰回應，預算已增加，支持加速處理。

彭啓明說，7.9億元經費是在第一週即經委員提醒後向院長報告並獲支持，目前清運速度已加快，量能足以應付台南毀損量。

他強調，本週將公開石棉瓦地圖，讓民眾清楚掌握分布情況並提升安全防護，並承諾3個月內完成所有已破損及有人居住的石棉瓦清除，但無人居住或產權複雜的案例需更長時間處理。

對此，賴惠員說，若能在3到6個月內全數清完，「你就是菩薩」；彭則回應「我會來打拚」。

另外，賴惠員也指出，颱風災損初期嘉義、台南等地長達4天停電，除台電電桿倒塌外，電信與有線電視業者的黑色纜線同樣掛在電桿上，倒塌後責任互相推諉，最終由台電承擔批評。

「賺這麼多錢，卻不做該做的投資」，她批評業者獲利卻未投資地下電網與光纖，合約規範過於寬鬆，導致台電搶修承受不當壓力，並要求數位部與NCC追究責任，督促業者攬線與交換線路，落實基礎設施投資。

