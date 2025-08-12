為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風預警南高屏花東澎易淹 9縣市22省道坡地易致災

    楊柳颱風逼近，災防科技中心提供12日到14日的易淹水警戒地區。（圖由國家災害防救科技中心提供）

    楊柳颱風逼近，災防科技中心提供12日到14日的易淹水警戒地區。（圖由國家災害防救科技中心提供）

    2025/08/12 13:46

    〔記者吳柏軒／台北報導〕楊柳颱風已達中度颱風，中央氣象署預計13日起影響台灣陸地，主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，國家災害防救科技中心則預警，台南、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖等6縣市沿海低窪易淹，也統計9縣市山區、22條重要道路等坡地易致災，提醒注意。

    災防科技中心指出，透過美國NOAA衛星資料，楊柳颱風今上午5點在台灣東方近海，暴風圈120公里，氣象署預報13日起影響台灣陸地，預警主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，強陣風影響範圍則是花東、中南部地區、離島及沿海空曠地區。另今日滿潮時間是晚上8點到9點，須留意局部積淹水。

    針對颱風影響範圍的今日起到14日，災防科技中心也預警6個縣市的沿海河口低窪及易淹水區須留意，包含花蓮縣玉里鎮、光復鄉、吉安鄉、花蓮市、新城鄉、鳳林鎮；台東縣台東市、鹿野鄉；台南市中西區、安平區、安南區、仁德區、麻豆區；高雄市三民區、小港區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區；屏東縣東港鎮、佳冬鄉、林邊鄉；澎湖縣馬公市、湖西鄉。

    另，也同步預警坡地易致災地區，包含宜蘭、花蓮、台東、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等9縣市的山區；而易致災或易成孤島聚落的重要道路，則有台8、台9（丙、丁、戊）、台11（甲、乙、丙）、台14（甲）、台16、台18、台20（乙）、台21（甲）、台24、台26、台27（甲）、台29等22條。

    防範楊柳颱風災情，災防科技中心示警坡地易致災地區，以及重要道路注意易致災或易成孤島聚落。（圖由國家災害防救科技中心提供）

    防範楊柳颱風災情，災防科技中心示警坡地易致災地區，以及重要道路注意易致災或易成孤島聚落。（圖由國家災害防救科技中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播