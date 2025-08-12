楊柳颱風預警南高屏花東澎易淹 9縣市22省道坡地易致災

楊柳颱風逼近，災防科技中心提供12日到14日的易淹水警戒地區。（圖由國家災害防救科技中心提供）

2025/08/12 13:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕楊柳颱風已達中度颱風，中央氣象署預計13日起影響台灣陸地，主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，國家災害防救科技中心則預警，台南、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖等6縣市沿海低窪易淹，也統計9縣市山區、22條重要道路等坡地易致災，提醒注意。

災防科技中心指出，透過美國NOAA衛星資料，楊柳颱風今上午5點在台灣東方近海，暴風圈120公里，氣象署預報13日起影響台灣陸地，預警主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，強陣風影響範圍則是花東、中南部地區、離島及沿海空曠地區。另今日滿潮時間是晚上8點到9點，須留意局部積淹水。

針對颱風影響範圍的今日起到14日，災防科技中心也預警6個縣市的沿海河口低窪及易淹水區須留意，包含花蓮縣玉里鎮、光復鄉、吉安鄉、花蓮市、新城鄉、鳳林鎮；台東縣台東市、鹿野鄉；台南市中西區、安平區、安南區、仁德區、麻豆區；高雄市三民區、小港區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區；屏東縣東港鎮、佳冬鄉、林邊鄉；澎湖縣馬公市、湖西鄉。

另，也同步預警坡地易致災地區，包含宜蘭、花蓮、台東、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等9縣市的山區；而易致災或易成孤島聚落的重要道路，則有台8、台9（丙、丁、戊）、台11（甲、乙、丙）、台14（甲）、台16、台18、台20（乙）、台21（甲）、台24、台26、台27（甲）、台29等22條。

防範楊柳颱風災情，災防科技中心示警坡地易致災地區，以及重要道路注意易致災或易成孤島聚落。（圖由國家災害防救科技中心提供）

