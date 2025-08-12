為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    街友霸佔彰市成功公園喝酒、隨地便溺 民眾：生人勿近

    彰化市成功公園被街友盤踞，環境髒亂不堪。（圖由民眾提供）

    彰化市成功公園被街友盤踞，環境髒亂不堪。（圖由民眾提供）

    2025/08/12 13:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕公園是我家！彰化市成功公園長期被街友盤踞，不僅在園區隨地大小便、賭博或喝酒鬧事，還露天席地而睡，把公園「當成自己的家」，市民怒稱根本沒人敢進去，還有人稱該處「生人勿近」；市公所則表示，他們每週都會派員前往清理，但由於只能勸導，效果有限，不過他們已委由包商重新設計，整座公園將改成開放式空間，變成一座舒適光亮的公園，希望能徹底解決街友盤踞問題。

    有彰化市民指出，街友霸佔成功公園由來已久，他曾帶小孩到公園遊玩，公園內竟然有街友當場小便，還看到有人在打牌、抽菸；另有民眾說，這裡不是在賭博，就是隨地大小便，還有街友睡在溜滑梯上，廚餘及空便當盒到處亂丟，還會喝酒鬧事，這裡早就變成「沒人敢去的公園」；有市民則認為，他能體會街友無家可歸的難處，希望相關單位能予以收容。

    彰化市公所公用事業課長陳進泓表示，由於此處的街友只能勸導而無法強制驅離，他們每個星期都會派員到成功公園清理環境，但清除沒多久，街友又會回來棲息，如此反覆他們也傷腦筋；市公所已委請廠商將成功公園重新設計，其中之一是把圍牆打掉，變成開放式空間，希望能徹底解決街友盤踞問題，讓市民享受舒適的公園空間。

    彰化市成功公園長期被街友盤踞，市民多不願進入園區。（圖由市公所提供）

    彰化市成功公園長期被街友盤踞，市民多不願進入園區。（圖由市公所提供）

    彰化市公所每週都派員清理成功公園。（圖由市公所提供）

    彰化市公所每週都派員清理成功公園。（圖由市公所提供）

    彰化市公所研議把成功公園圍牆打掉，改成開放式空間。（圖由市公所提供）

    彰化市公所研議把成功公園圍牆打掉，改成開放式空間。（圖由市公所提供）

    熱門推播