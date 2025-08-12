為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    陳駿季：農損補助收件後3天內撥款 農貸利率一定低於1.9％

    農業部長陳駿季12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

    2025/08/12 13:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕丹娜絲颱風及728豪雨重創南台灣，台南立委賴惠員今（12）日在院會質詢指出，重建特別條例編列560億元經費不足，建議針對中低收入戶普發現金加碼，以加速協助弱勢災民，並籲農業部與地方政府加強協調整合，2週內將農損補助撥款到位。

    賴惠員質詢說，災後重建振興應包括普發現金、防洪韌性、通訊韌性、校舍老舊、老屋與老樹修繕、農損救助、產業企業支持及觀光重建等七大項。她強調，重災區情況不同，資源分配應有標準，不能一體適用，並要求農業部將北門農會納入災後補助專案承辦窗口。

    農業部長陳駿季回應，漁業補助目前由漁會處理，若北門農會願意承辦，會再協調納入。他強調，農損補助將在地方公所完成勘災、縣府送件後，3天內完成撥款，並盡量減少基層人力負擔，由農會、漁會或農糧署分署承辦。

    針對農家綜合貸款需求，賴惠員建議每位農民除現有40萬元貸款外，再增加第二批40萬元。陳駿季表示，已研議第二次農家綜合貸款，另將提出條件優於農家綜合貸款的短期低利借貸方案，利率一定低於1.9%，並同意所有貸款本金與利息延緩兩年繳付，以減輕農民的金融壓力。

