高樓明顯地震搖晃卻無通知 國震中心研發先進預警系統

國家實驗研究院的國家地震工程研究中心開發先進「高樓強震預警系統」，除了提醒高樓晃動，也提供結構震損警示。（記者吳柏軒攝）

2025/08/12 13:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕地震來臨時雖有國家級警報，但部分小地震並不通知，卻對高樓往往造成明顯搖晃，主因就是高樓有「共振效應」，且各大樓因結構而共振頻率不同，每個地震來都造成不一樣效果，為此，國震中心收集2年數據、研發1年，開發出「先進高樓強震預警系統」，讓民眾事先趴下掩護及穩住，避免被掉落物砸傷。

國家實驗研究院的國家地震工程研究中心鑽研地震防災科技，國震中心主任歐昱辰表示，每個地震都有特定頻率，而各種建築也因不同結構而有其各自的基本頻率，當地震跟某種建築的頻率週期較接近時，就會產生「共振效應」，導致晃動被放大，故有些地震對某些大樓造成顯著破壞，對其他大樓卻沒事，就是這個原因。

請繼續往下閱讀...

國震中心結構監測與控制組長趙書賢表示，透過中心開發的「智能結構監測技術」，安裝全台10多棟建築，包含公家機構與社會住宅等，量測建築結構的受震反應數據，包含加速度、位移、應變等，收集2年數據、1年研究，開發出高樓強震預警系統，可在地震波來之前，預估樓層震動量及建築的震動週期，達警戒標準就發布預警，屬各大樓的客製化系統，有別一般性的國家及警報。

趙書賢說，該系統包含結構震損警示分析，當地震之後，量測地震力、地震波功率、結構反映功率、最大層間變形量、殘餘層間變形量、振動週期等，提供建築的震損警示燈號，綠燈無損、黃燈輕微至中度震損、紅燈嚴重損壞至接近倒塌，也可即時提供民眾決策是否在第一波地震後趕緊逃離。

歐昱辰也舉例，新大樓防震結構好，但仍有明顯晃動問題，至於舊大樓，中心過去也曾協助某些私有建物安裝結構健康監測系統，該建物還沒決定是否耐震補強，但幾次地震後透過監測系統，讓業主清晰建物震動與危險，最後決定補強，代表系統有助了解建築物健康狀況，協助進一步是觀望或應變處理。

而有關價格，趙書賢計算，跟樓層高度及感測器數量有關，舉例10層樓約200到250萬元，20層樓約250萬到300萬元，目前將透過技轉授權廠商提供服務；國研院長蔡宏營指出，若按每戶2萬元成本，使用10年，一天平均5元，因跟性命攸關，希望未來大樓建物可評估安裝；更舉例高科技產業因晃動而導致晶片破損，日前台南地區地震，該系統提早3秒高樓晃動預警，多1、2秒停機，就省好幾億元，而高樓住戶則是需充裕預警時間，躲到桌子或庇護點，避免被東西砸傷。

國震中心的智能結構監測技術，除了高樓強震預警，也可提供結構震損警示，讓民眾第一時間逃離，或後續進行耐震補強。（記者吳柏軒攝）

國震中心組長趙書賢說明「先進高樓強震預警系統」，能在地震對高樓如12樓以上產生明顯晃動時，提早預警。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法