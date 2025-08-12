為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高樓明顯地震搖晃卻無通知 國震中心研發先進預警系統

    國家實驗研究院的國家地震工程研究中心開發先進「高樓強震預警系統」，除了提醒高樓晃動，也提供結構震損警示。（記者吳柏軒攝）

    國家實驗研究院的國家地震工程研究中心開發先進「高樓強震預警系統」，除了提醒高樓晃動，也提供結構震損警示。（記者吳柏軒攝）

    2025/08/12 13:22

    〔記者吳柏軒／台北報導〕地震來臨時雖有國家級警報，但部分小地震並不通知，卻對高樓往往造成明顯搖晃，主因就是高樓有「共振效應」，且各大樓因結構而共振頻率不同，每個地震來都造成不一樣效果，為此，國震中心收集2年數據、研發1年，開發出「先進高樓強震預警系統」，讓民眾事先趴下掩護及穩住，避免被掉落物砸傷。

    國家實驗研究院的國家地震工程研究中心鑽研地震防災科技，國震中心主任歐昱辰表示，每個地震都有特定頻率，而各種建築也因不同結構而有其各自的基本頻率，當地震跟某種建築的頻率週期較接近時，就會產生「共振效應」，導致晃動被放大，故有些地震對某些大樓造成顯著破壞，對其他大樓卻沒事，就是這個原因。

    國震中心結構監測與控制組長趙書賢表示，透過中心開發的「智能結構監測技術」，安裝全台10多棟建築，包含公家機構與社會住宅等，量測建築結構的受震反應數據，包含加速度、位移、應變等，收集2年數據、1年研究，開發出高樓強震預警系統，可在地震波來之前，預估樓層震動量及建築的震動週期，達警戒標準就發布預警，屬各大樓的客製化系統，有別一般性的國家及警報。

    趙書賢說，該系統包含結構震損警示分析，當地震之後，量測地震力、地震波功率、結構反映功率、最大層間變形量、殘餘層間變形量、振動週期等，提供建築的震損警示燈號，綠燈無損、黃燈輕微至中度震損、紅燈嚴重損壞至接近倒塌，也可即時提供民眾決策是否在第一波地震後趕緊逃離。

    歐昱辰也舉例，新大樓防震結構好，但仍有明顯晃動問題，至於舊大樓，中心過去也曾協助某些私有建物安裝結構健康監測系統，該建物還沒決定是否耐震補強，但幾次地震後透過監測系統，讓業主清晰建物震動與危險，最後決定補強，代表系統有助了解建築物健康狀況，協助進一步是觀望或應變處理。

    而有關價格，趙書賢計算，跟樓層高度及感測器數量有關，舉例10層樓約200到250萬元，20層樓約250萬到300萬元，目前將透過技轉授權廠商提供服務；國研院長蔡宏營指出，若按每戶2萬元成本，使用10年，一天平均5元，因跟性命攸關，希望未來大樓建物可評估安裝；更舉例高科技產業因晃動而導致晶片破損，日前台南地區地震，該系統提早3秒高樓晃動預警，多1、2秒停機，就省好幾億元，而高樓住戶則是需充裕預警時間，躲到桌子或庇護點，避免被東西砸傷。

    國震中心的智能結構監測技術，除了高樓強震預警，也可提供結構震損警示，讓民眾第一時間逃離，或後續進行耐震補強。（記者吳柏軒攝）

    國震中心的智能結構監測技術，除了高樓強震預警，也可提供結構震損警示，讓民眾第一時間逃離，或後續進行耐震補強。（記者吳柏軒攝）

    國震中心組長趙書賢說明「先進高樓強震預警系統」，能在地震對高樓如12樓以上產生明顯晃動時，提早預警。（記者吳柏軒攝）

    國震中心組長趙書賢說明「先進高樓強震預警系統」，能在地震對高樓如12樓以上產生明顯晃動時，提早預警。（記者吳柏軒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播