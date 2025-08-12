2025米其林必比登144間名單 文字列表一次看

《台灣米其林指南 2025》共144個店家入選必比登推介，近6成新入選餐廳提供台灣在地美食與特色小吃。（圖由台灣米其林指南提供）

2025/08/12 13:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南 2025》必比登推介名單今天（8月12日）公布，台北、台中、台南、高雄，以及今年首納入評選範圍的新北、新竹縣、新竹市，7個城市共144間店家上榜。

米其林「必比登推介」旨在推薦「物有所值」的美食店家，與昂貴精緻的米其林星級餐廳不同，必比登鎖定推薦能以合理價格提供3道美食的餐廳。「合理價格」則隨地區及物價波動而有不同。

請繼續往下閱讀...

《台灣米其林指南 2025》台北37家上榜，其中3家為新入選店家；台中23家上榜，其中1家為新入選店家；台南30家上榜，其中1家為新入選店家；高雄24家上榜，其中2家為新入選店家。至於新北15家、新竹縣8家、新竹市7家店家，都是首次上榜。

●台北37家

雞家莊（長春路）

鍾家原上海生煎包

雲川水月【新入選】

大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）

鼎泰豐（信義路）

好朋友涼麵

杭州小籠湯包（大安）

小酌之家

雄記蔥抓餅

黃記魯肉飯

HUGH dessert dining

隱食家

人和園

金賞軒

老山東牛肉家常麵店

小小樹食（大安路）

賣麵炎仔

茂園

雙月食品（青島東路）

Pàng

番紅花印度美饌

祥和蔬食（中正）

欣葉小聚

心潮飯店

軟食力

蘇來傳【新入選】

松竹園

Tableau by Craig Yang【新入選】

巷子龍家常菜

天下三絕

醉楓園小館

無名推車燒餅

小王煮瓜

吾旺再季

小品雅廚

一甲子餐飲

源芳刈包

●台中23家

阿坤麵

繡球

范記金之園（中區）

鳳記鵝肉老店

富鼎旺（中區）

富狀元豬腳

富貴亭

曙光居

可口牛肉麵

好菜（西區）

功夫上海手工魚丸【新入選】

老士官擀麵

裡小樓

羅家古早味（南屯）

醉月樓

木公麥面

夜間部爌肉飯

牛稼莊

上海未名麵點

彭城堂

滬舍餘味（南屯）

馨苑（西區）

台中肉員

●台南30家

阿星鹹粥

阿文米粿

阿興虱目魚

阿美飯店

麥謎食驗室

田媽媽 長盈海味屋

誠實鍋燒意麵

大勇街無名鹹粥

東香台菜海味料理

添厚

福泰飯桌第三代

好農家米糕

西羅殿牛肉湯

黃家蝦捲

吃麵吧

開元紅燒土魠魚羮

蓮霧腳羊肉湯【新入選】

落成米糕

無名羊肉湯

博仁堂

三好一公道當歸鴨

尚好吃牛肉湯

鮮蒸蝦仁肉圓

小公園擔仔麵

謝掌櫃

葉家小卷米粉

葉桑生炒鴨肉焿

一味品

八寶彬圓仔惠（國華街）

筑馨居

●高雄24家

牛老大涮牛肉（自強二路）

北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）

菜粽李

昭明海產家庭料理

正宗鴨肉飯

春蘭割包

前金肉燥飯

橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）

貳哥食堂

侯記鴨肉飯

秀明豬心冬粉

湖東牛肉館

弘記肉燥飯舖

阿香的廚房

舊市羊肉（岡山）

良佳豬腳

廖記米糕

賣塩順

米院子油飯

白玉樓【新入選】

小燉食室

泰元

楊寶寶蒸餃（朝明路）

永筵小館【新入選】

●新北15家【皆為新入選店家】

阿爸の芋圓

大碗公當歸羊肉

店小二（大同北路）

客家小館

光興腿庫

珍品餐飲坊

賴岡山羊肉

三姐妹農家樂

山東小館

上好雞肉

宋朝

超人鱸魚

蔡家牛肉麵

葉家藥燉排骨

永和佳香豆漿

●新竹縣8家【皆為新入選店家】

ㄤ咕麵

春嬌粄條

鴻金食堂

晌午粄食

善菓堂

首烏廚EAT

唐草園

鄒記菜包（中正路）

●新竹市7家【皆為新入選店家】

貓的堅持

東門米粉攤

菜園

禾日香（民族路）

九添福牛肉麵館

弄味小廚

原味鴨肉麵

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法