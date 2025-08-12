掌摑、逼下跪引網路公憤 小琉球田老闆賣店退休盼止血

小琉球日前傳出當地潛水店家追到民宿理論行車糾紛一事。（民眾提供）

2025/08/12 13:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球本月5日間傳出有大學生出遊，卻與在地潛水店家發生行車糾紛，而潛水店家老闆還追進遊客民宿前要這些男大生下跪道歉，期間還傳出掌摑、逼下跪等情事，事件引發軒然大波，縱使動手的田姓潛水業者道歉依舊無法止血，且還連帶重挫小琉球觀光形象，田姓業者也遭人恐嚇揚言把他掛電線桿上剝皮煮湯喝，輿論壓力排山倒海而來，不願拉著小琉球觀光陪葬的他，決定賣掉店面退休。

這起案件發生在5日深夜，曾姓女子與一行朋友共8人（7男1女）5日從台北出發，團員中2名男子於晚間9時許雙載騎車行經上杉路時，與知名潛水店田姓老闆險些發生車禍，指控田男因在路中央突然向右鬼切且未打方向燈，導致他們差點追撞才在驚嚇之餘幹譙三字經。

田男亦不滿，由於對方人也不少，他單槍匹馬穩輸，便烙大叔團找上門理論，接著就是網路廣為流傳的下跪道歉畫面，離譜宛如私刑的過程重創小琉球觀光聲譽，事件後田男即發聲明道歉止血，強調不打算為自己的行為找任何藉口，認為無論前因後果為何，都無法合理化他要求對方下跪及言語恐嚇事實，「願意承擔所有應負的法律責任，並將以最大的誠意，努力尋求原諒與和解，希望能有機會當面向您們致歉，並商討任何可能的補償方案」。

未料道歉仍未平息眾怒，田男事後不斷遭騷擾電話及威脅，甚至還有用外送平台訂餐等方式癱瘓公司營運，更有網友發起攻擊行動，揚言要把他撈起來，掛電線桿上剝皮煮湯喝，身心畏懼的他緊急關閉粉專並索性把店賣掉，自己退休「今天沒有這店就沒有這種輿論」，並感嘆現在整個社會風氣大變。

該案現偵辦當中，外界關注逼下跪及掌摑外甚至還有傳出亮刀情事，加上他的店名又叫「田老大」，繪聲繪影他可能是地方角頭，田姓業者澄清，從事潛水已12年，已想退休，應中北部老店家要求才開潛水店，而這些人一直叫他船老大、田老大，且他本就是家族排行最大，重申自己絕不是混黑社會的，背景單純只是個討海人。

