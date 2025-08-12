為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    送23台發電機上高雄山區 原民會:至少手機能充電聯絡

    高雄市政府緊急採購23台發電機，今中午前市府前完成清點交機後、隨即送至3個原民區。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府緊急採購23台發電機，今中午前市府前完成清點交機後、隨即送至3個原民區。（記者王榮祥攝）

    2025/08/12 12:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應颱風將至，高雄市政府緊急採購23台發電機，今中午在市府前完成清點交機後、隨即送至3個原民區，原民會主委阿布斯說，主要是作為備援電力、讓族人至少可讓手機充電保持對外聯繫。

    楊柳颱風逼近台灣，為預防山區強風豪雨導致停電，造成部落斷電生活通訊大受影響，高市府超前部署，加碼補足部落發電機需求，以規格4500瓦以上中小型發電機，機動性高，總共23台。

    阿布斯說明，原住民區公所本來都準備有發電機，但數量不夠，市長陳其邁與相關單位討論後，委請經發局緊急採購，23部發電機預計配置茂林3部、那瑪夏6部、桃源14部。

    阿布斯指出，主要是以部落、聚落為單位，例如桃源雖有8個里、但有14個聚落，有些位置較遠，若能配置發電機，至少族人手機有機會充電，可確保對外聯繫。

    市府表示，發電機使用92或95汽油，每次操作不間斷可連續發電約17小時，今天運送上山前，市府還特別委請廠商現場教學，指導各區公所接收人員如何使用與保養。

    高市原民會主委阿布斯說明市府採購23台發電機的用途與配置規劃。（記者王榮祥攝）

    高市原民會主委阿布斯說明市府採購23台發電機的用途與配置規劃。（記者王榮祥攝）

    發電機業者現場教學。（記者王榮祥攝）

    發電機業者現場教學。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播