送23台發電機上高雄山區 原民會:至少手機能充電聯絡

高雄市政府緊急採購23台發電機，今中午前市府前完成清點交機後、隨即送至3個原民區。（記者王榮祥攝）

2025/08/12 12:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應颱風將至，高雄市政府緊急採購23台發電機，今中午在市府前完成清點交機後、隨即送至3個原民區，原民會主委阿布斯說，主要是作為備援電力、讓族人至少可讓手機充電保持對外聯繫。

楊柳颱風逼近台灣，為預防山區強風豪雨導致停電，造成部落斷電生活通訊大受影響，高市府超前部署，加碼補足部落發電機需求，以規格4500瓦以上中小型發電機，機動性高，總共23台。

請繼續往下閱讀...

阿布斯說明，原住民區公所本來都準備有發電機，但數量不夠，市長陳其邁與相關單位討論後，委請經發局緊急採購，23部發電機預計配置茂林3部、那瑪夏6部、桃源14部。

阿布斯指出，主要是以部落、聚落為單位，例如桃源雖有8個里、但有14個聚落，有些位置較遠，若能配置發電機，至少族人手機有機會充電，可確保對外聯繫。

市府表示，發電機使用92或95汽油，每次操作不間斷可連續發電約17小時，今天運送上山前，市府還特別委請廠商現場教學，指導各區公所接收人員如何使用與保養。

高市原民會主委阿布斯說明市府採購23台發電機的用途與配置規劃。（記者王榮祥攝）

發電機業者現場教學。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法