    首頁　>　生活

    「格外品」變黃金 桃園拉拉山水蜜桃思樂冰創百萬業績

    「桃園好農」開創水蜜桃附加價值，今年再與統一超商聯名推出限定「拉拉山水蜜桃思樂冰」，7月23日於全台約2000家門市上架，截至目前銷售額已達百萬業績，成功讓「格外品」變黃金。（農業局提供）

    2025/08/12 12:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園好農」開創水蜜桃附加價值，去年與統一超商聯名推出限定「拉拉山水蜜桃思樂冰」，業績熱銷長紅，今年再度強強聯手，7月23日起於全台約2000家門市上架，截至目前為止銷售額已達百萬業績，成功幫助果農翻轉「格外品」變黃金，限定販售時間至8月19日。

    農業局長陳冠義表示，桃市府自去年推動「桃園好農」品牌，網羅全市優質農特產品，協助在地小農及業者行銷，其中，復興區所生產的拉拉山水蜜桃，果肉柔嫩多汁、果香濃郁，但水蜜桃天生嬌貴，不耐儲藏、容易碰傷，過往水蜜桃「格外品」，像是賣相較差、大小未合格或過熟等次級品，多是丟棄或低價售出，經過收購加工後，除了增加農民收入，也省去生產者原物料端處理問題，成功創造水蜜桃附加價值。

    陳冠義表示，為了讓果農心血不被浪費，近年市府輔導復興區農會，陸續開發水蜜桃蜂蜜氣泡飲、水蜜桃米乖乖等加工品，並和統一超商合作推出爆款冰品，復興區農會向在地果農收購拉拉山水蜜桃「格外品」，迄今已近1萬台斤，充分利用「格外品」創造最大效益，也讓民眾在季產季結束後，還可透過不同形式，品嘗到拉拉山水蜜桃的美味。

