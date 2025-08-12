中颱楊柳陸警最快下午2:30發布 範圍涵蓋花東高屏

氣象署最快今天下午2時30分發布陸警。（翻攝自氣象署網站）

2025/08/12 12:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳來勢洶洶，中央氣象署預計最快今天（12日）下午2時30分發布陸上颱風警報，首波陸警範圍預計會是花蓮、台東、高雄、屏東等地，呼籲民眾趕快做好防颱準備。

氣象署上午11時40分指出，中颱楊柳已於今天上午5時30分發布海上警報，警戒區除台灣東南部海面、巴士海峽，新增台灣海峽南部，請相關區域航行船隻密切注意颱風動態。

請繼續往下閱讀...

氣象署預報員劉宇其表示，楊柳颱風的路徑沒有太大改變，目前在台東東南方660公里海面，仍持續朝西北西方向前進，預計最快今天下午2時30分就會發布陸上颱風警報，首波陸警範圍主要是在花東高屏等地區，預計明天白天開始影響台灣陸地，並在明天中午前後在台灣東南部陸地登陸，預計明天整體會感受到風雨明顯轉大，並在明天深夜到後天清晨期間進入中國華南一帶，屆時金門地區可能會開始受到颱風較大影響，預計14日後颱風就會逐步遠離。

就風力部分，劉宇其進一步說明，今天已持續發布陸上強風特報，不過隨著颱風接近，明天台東、雲林以南與澎湖部分地區不排除出現11級陣風，甚至台東綠島、蘭嶼等地區在颱風靠近的時候，可能面臨14級以上強風，整體來說，明天上半天東半部地區與西半部沿海空曠地區風力會逐步增強。

至於降雨部分，劉宇其表示，今天中午過後西半部地區與山區可能會出現午後雷雨，隨傍晚入夜後會緩和，但隨颱風於明天接近帶來水氣，台灣東半部地區與嘉義以南地區及澎湖等，都可能會有局部大雨或豪雨，其中花蓮台東地區與南部山區，不排除出現豪雨等級以上的降雨。

就海浪部分，劉宇其表示，明天開始風浪會明顯增大，台灣各沿海浪高會來到4米 ，最接近颱風中心附近的東部跟東南部沿海甚至可能出現6米以上的浪高。

氣象署表示，今天台灣各地氣候大致穩定晴朗，但明天開始東半部風雨都會變強，明天下午後嘉義以南與澎湖、金門等地區的風雨可能也會開始加大，呼籲民眾趁現在天氣穩定的時候做好防颱準備，也不要前往山區與海邊活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法