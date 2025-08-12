為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    楊柳颱風逼近 中央災變中心：避免危險區域登山或旅遊活動

    楊柳颱風持續逼近，中央災害應變中心今上午舉行第一次工作會報，由副指揮官、交通部次長林國顯（左）主持。（記者陸運鋒翻攝）

    楊柳颱風持續逼近，中央災害應變中心今上午舉行第一次工作會報，由副指揮官、交通部次長林國顯（左）主持。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/12 12:39

    〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風持續逼近，今晨5時30分已發布海上警報，中央災害應變中心同步二級開設，並於今天上午9時舉行第一次工作會報，由副指揮官、交通部次長林國顯主持，而內政部長劉世芳於會前先提醒相關部會，加強宣導民眾避免前往高危險區域範圍從事登山或旅遊活動。

    依氣象署預報資料分析，颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅，颱風強度及暴風半徑有增強、擴大的趨勢。

    劉世芳針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖的狀況及楊柳颱風可能帶來的影響，指示農業部持續加強馬太鞍溪堰塞湖監控作業，提醒中央氣象署偕同國家災害防救科技中心，持續提供雨量、土石流、大規模崩塌、地震等情資分析供農業部作為發布告警之決策參考。

    劉世芳提醒，請花蓮縣政府執行預防性疏散撤離，務必於今天白天落實馬太鞍溪堰塞湖下游鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉等高風險區域民眾的疏散撤離，另請消防署偕同花蓮縣政府確保與鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉保持通訊暢通，避免通訊中斷及時間落差。

    林國顯於會中指示，請警政署及國家公園署加強執行警戒期間民眾進入山地管制區及國家公園聯繫作業，確實掌握入山入園管制情形，並請相關部會透過電台加強廣播，務必將颱風訊息傳達至海上作業船隻，提早採取避風措施，另請港務公司及海委會提醒已停泊船隻加強繫纜作業及協助勸離於警戒海域作業船隻。

