楊柳颱風逼近！陳世軒：新北清淤落後 巡檢鬆散恐釀淹水

審計部點出新北市府清淤進度嚴重落後，未能在6至8月雨季與颱風季前完成排水清理作業；圖為去年北海岸受山陀兒颱風外圍環流影響。（記者羅國嘉攝）

2025/08/12 12:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕中度颱風「楊柳」逼近，但審計部卻點出新北市府清淤進度嚴重落後，未能在6至8月雨季與颱風季前完成排水清理作業。新北市議員陳世軒表示，審計報告揭示防洪排水管理存在多項漏洞，若不立即改進，豪雨或颱風來襲恐將讓市民付出沉重代價。

據審計部報告顯示，2024年度新北各區公所雨水下水道與市區排水溝渠預定清淤17萬餘公尺，截至去年8月底僅完成10萬餘公尺，平均進度不到6成，遠低於2022、2023年度同期平均執行率107％與119％，且未能在6至8月高風險期前完工。

陳世軒指出，面對極端氣候頻繁強降雨，清淤是基礎且必要的防洪工作。市府工程落後且比過去更慢，必須正視審計指正，釐清進度遲緩原因，確保汛期前清淤工作完成，全面備戰汛期，守護市民安全。

此外，今年新北委外執行公共污水下水道系統人孔巡檢，廠商巡檢數量未達契約最低標準，水利局卻未依法裁罰。陳世軒批評，此案花費公帑逾8465萬餘元，但廠商未依規定巡檢，且巡檢數據又與市府污水下水道地理資訊系統資料不符，是否有便宜行事，市府應該調查清楚，而且水利局未依約裁罰，更讓人懷疑是否有包庇袒護廠商之嫌。

陳世軒強調，中南部淹水慘痛經驗提醒，淹水災害的威脅並非咫尺天涯，一場大暴雨就可能暴露維護怠忽。除了定期清淤，更需確實巡檢，否則新北市難以承受大規模淹水所帶來的人命與財產損失。

新北市淡水區側溝巡檢。（圖由環保局提供）

