中央推提升人行安全計畫 宜蘭3年獲核定逾3.8億元

宜蘭縣獲中央補助，改善宜蘭市人行道，加大路幅方便民眾通行。（記者王峻祺攝）

2025/08/12 12:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院推永續提升人行安全計畫，宜蘭縣政府連續3年獲中央核定26件提案，經費超過3.8億元，目前已有6案完工，15案設計中，今年7月底剛核定的5案，目前由縣府交通處辦理墊付作業，其中1案將與警政單位合作，開發建置易肇事路口分析資料庫，作為降低事故發生依據。

中央改善行人交通環境，通過「行人交通安全設施條例」，為完善相關用路環境配套，宜蘭前年獲核定6項提案，去年內政部經費大增，一口氣核定15案，協助投入宜蘭人行道新闢或改善工程。

宜蘭縣政府交通處表示，今年原送審11案，最後獲通過5案，總經費約9千萬元，中央補助7千多萬元，目前辦理墊付作業，將送縣議會審查，擬納入115年度總預算辦理，其餘尚未通過6案，多為鄉鎮市公所提案，會持續向中央爭取。

宜縣交通處指出，今年獲核定辦理5案人行安全計畫，有4案為校園周邊暨行車安全道路改善，包括北成國小與羅東高商周邊道路，以及蘇澳國小聯外通學廊道、頭城國小校園周邊人行環境改善、人文國中小通學廊道。另1案則是易肇事路口碰撞構圖系統開發。

交通處說，宜蘭跟進外縣市著手辦理易肇事路口改善與成效追蹤平台擴充及維運計畫，將與警方合作，數位化現場事故圖後，直接導入系統進行資料蒐集及處理，以利事故熱點的數據分析，因應提出方案進行改善並追蹤。

交通處評估這套系統順利上線後，將先針對近2年歷史資料進行處理，包括繪製60處路口碰撞構圖，及上傳去個資化的現場圖，後續則會進行系統資料擴充和維運。

