馬太鞍溪堰塞湖恐潰壩！ 花蓮縣府：應變中心一級開設啟動撤離

馬太鞍溪上游堰塞湖，河道上的大量土石有可能因為楊柳颱風強降雨，被沖刷到下游造成災害。（林保署提供）

2025/08/12 13:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游上月崩塌形成堰塞湖，由於楊柳颱風即將在東部登陸，衛星影像監測屬橙色燈號，有潰壩危險，共有3鄉鎮7村的259戶690人列保全戶，以光復鄉500多人數量最多！

林保署花蓮分署、花蓮縣政府今天到光復鄉舉辦3場撤離說明會，呼籲民眾做好撤離準備，縣府秘書長饒忠上午受訪說，估今天下午陸上警報發布，縣府防災中心一級開設後，最快會在下午宣布撤離。

請繼續往下閱讀...

馬太鞍溪上游堰塞湖一旦潰壩，在馬太鞍溪下游河道兩側500公尺內，共有3鄉鎮7村落納入危險區，保全戶共259戶690人，集中在光復鄉大馬村（198戶523人）、東富村（31戶99人）、大平村（16戶36人）。為此花蓮縣政府會同林業署花蓮分署、光復鄉公所，今天在地方舉辦3場說明會，呼籲村民盡速準備個人緊急用品，將在縣府指示後進行撤離。

縣府秘書長饒忠說，林業署、花蓮縣府昨天下午已舉辦一次應變會議，要求3鄉鎮啟動事前準備，今天上午也在地方召開說明會，中颱楊柳如下午發布陸上警報、縣府防災應變中心一級開設，就會宣布請保全戶撤離。

光復鄉長林清水說，目前馬太鞍溪的河道高度已經很高，部分區域河道和堤防頂齊平，一旦強降雨不堪設想，目前了解在馬太鞍溪與麗太溪口、政旺砂石場兩邊有堤防缺口，萬一發生大水可能造成倒灌，除了昨天晚間已緊急請村長發送通知單給家戶，目前規劃在光復高職宿舍及活動中心、大全幼兒園及鄉公所三樓會議室規劃安置場所，扣除未實際居住人數後，可收容至600人，將配合縣府辦理撤離。

林保署花蓮分署副分署長朱懿千說，馬太鞍上游堰塞湖在7月26日啟動調查，已找成功大學、交通大學等專家進行3次空勘，原預計是如果沒有發生豪大雨，最快10月中發生壩頂溢流，但這次中颱楊柳來勢洶洶，如果雨量破1000毫米可能會提前在本月18日溢流，上午會同縣府下鄉開說明會，說明堰塞湖應對緊急作為，希望民眾配合撤離，維護生命財產安全。

光復鄉公所及縣府、林業署今天舉辦三場說明會，呼籲民眾盡快整理個人物品，下午配合撤離。（光復鄉公所提供）

花蓮光復鄉民眾的手機接近中午收到堰塞湖警報，提醒民眾勿靠近河川低窪處，並配合疏散。（民眾提供）

馬太鞍溪在上游發生堰塞湖後，水量已銳減，只剩中下游的小支流仍有水，一旦發生上游潰決，馬太鞍溪橋也可能受影響。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪下游共有3鄉鎮7村被納入堰塞湖災害警報範圍。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法