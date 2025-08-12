楊柳颱風逼近 北市勞檢處啟動大型工地防颱抽查

中度颱風楊柳逼近，北市勞檢處啟動大型工地防颱抽查。（圖取自中央氣象署網站）

2025/08/12 12:01

〔記者蔡愷恆／台北報導〕中颱楊柳逼近，今早發布海警。台北市勞動檢查處今天表示，已啟動大型營造工地外牆施工架及塔式起重機（俗稱塔吊）防颱措施抽查，提醒各工地於強風來襲前，應先行拆除施工架上的帆布或廣告物，避免風壓過大導致倒塌釀災。勞動局也呼籲，若雇主要求勞工於天然災害期間出勤，建議加給工資作為獎勵；如遇勞工休息日出勤，則須依《勞基法》發給加班費。

勞檢處指出，塔吊塔柱須加強固定並放開旋轉煞車，確保空迴時不會發生撞擊或感電危害；當風速達每秒16公尺以上時，更嚴禁使用塔吊作業。塔吊、鋼骨等易導電設備，也應設置並檢查避雷裝置。至於土方開挖工程及鄰近河岸的工程，應做好擋土與排水設施，防止積水造成鄰房地層下陷、坍塌或傾斜；靠山坡地工程則需提早防範坍方落石與土石流。

請繼續往下閱讀...

另外，針對高風險行業，勞檢處提醒，外送平台雇主應評估淹水、強風、大雨、道路受損等作業風險，合理派單並提供必要防護措施。勞檢處也說明，宣布停止上班期間，業者應立即通知外送員停止服務，違反者可依《臺北市外送平台業者管理自治條例》第12條裁處最高10萬元罰鍰。

勞動局表示，依《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》規定，當勞工的工作地、居住地，或上下班必經地區中任一轄區首長宣布停止上班，或因災害導致交通阻斷，致勞工無法出勤時，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到，更不得要求以事假或其他假別處理，或因此補班、扣發全勤獎金、解僱等。

勞動局呼籲，若雇主要求勞工於天然災害期間出勤，除工資照給外，也建議加給工資作為獎勵；如遇勞工休息日出勤，則須依《勞基法》第24條規定發給加班費。雇主也應優先考量勞工安全，提供交通工具、交通津貼或其他必要協助，確保上下班安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法