防楊柳颱風 台電金門區處提前部署「1911」客服備便

2025/08/12 12:07

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣電力公司金門區營業處表示，中央氣象署今天發布楊柳颱風海上颱風警報，金門區處已完成動員整備，除提醒民眾做好防颱或自備發電機，一旦若發生停電，可利用台電公司網頁通報及查詢停復電資訊，或「1911」客服專線、停電通報電話（082）325506。

金門區營業處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶都停電，台電會知道，請民眾耐心等候，不需急著報修，台電會儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可利用台電公司網站於颱風期間開的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊；台電表示，「颱風停復電資訊」專區需等到有災情上傳才會揭露相關資訊，若剛開始沒有看到該專區，請耐心等候。

台電指出，針對颱風造成的停電事故，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並會優先處理大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，接著一般用戶，安排搶修，搶修進度仍會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響。

金門區營業處表示，過去颱風常發生樹枝、招牌遭強風擊落，以致破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水、固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，趕快通知台電處理，切勿自行處理，避免觸電。

台電金門區營業處防範楊柳颱風，已針對幾處可能影響配電線路的林木進行修整。（台電公司提供）

台電公司金門區營業處防範楊柳颱風，事先展開防颱作業。（台電公司提供）

