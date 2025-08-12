為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防楊柳颱風 台電金門區處提前部署「1911」客服備便

    台灣電力公司金門區營業處防範楊柳颱風，已針對幾處可能影響配電線路的林木進行修整。（台電公司提供）

    台灣電力公司金門區營業處防範楊柳颱風，已針對幾處可能影響配電線路的林木進行修整。（台電公司提供）

    2025/08/12 12:07

    〔記者吳正庭／金門報導〕台灣電力公司金門區營業處表示，中央氣象署今天發布楊柳颱風海上颱風警報，金門區處已完成動員整備，除提醒民眾做好防颱或自備發電機，一旦若發生停電，可利用台電公司網頁通報及查詢停復電資訊，或「1911」客服專線、停電通報電話（082）325506。

    金門區營業處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶都停電，台電會知道，請民眾耐心等候，不需急著報修，台電會儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可利用台電公司網站於颱風期間開的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊；台電表示，「颱風停復電資訊」專區需等到有災情上傳才會揭露相關資訊，若剛開始沒有看到該專區，請耐心等候。

    台電指出，針對颱風造成的停電事故，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並會優先處理大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，接著一般用戶，安排搶修，搶修進度仍會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響。

    金門區營業處表示，過去颱風常發生樹枝、招牌遭強風擊落，以致破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水、固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，趕快通知台電處理，切勿自行處理，避免觸電。

    台電金門區營業處防範楊柳颱風，已針對幾處可能影響配電線路的林木進行修整。（台電公司提供）

    台電金門區營業處防範楊柳颱風，已針對幾處可能影響配電線路的林木進行修整。（台電公司提供）

    台電公司金門區營業處防範楊柳颱風，事先展開防颱作業。（台電公司提供）

    台電公司金門區營業處防範楊柳颱風，事先展開防颱作業。（台電公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播