    首頁　>　生活

    貓的報恩！毛小警員看門功夫好 捕鼠抓蛇樣樣來

    榮華派出所警員黃佳樂（中）悉心照顧派出所的毛小孩。（榮華所提供）

    榮華派出所警員黃佳樂（中）悉心照顧派出所的毛小孩。（榮華所提供）

    2025/08/12 12:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕最勇敢、盡責的毛小孩在這「所」！桃園市警察局大溪警分局榮華派出所位處復興區後山高地，周邊自然生態資源豐富，果子狸、山羌、鼬獾、山豬、獼猴、錦蛇、龜殼花、過山刀、飛鼠及大冠鷲等各式野生動物豐富，且時常在轄內和派出所附近出沒。

    去年8月，榮華派出所多次因老鼠咬壞電線造成廳舍停電、電器用品故障，副所長鍾名遠得知轄內部落居民一隻母貓生了一窩小貓不知如何處理？當下前往領養兩隻剛出生的小貓，分別取名「小胖」（花斑紋）與「阻抗」（黑色），如今剛滿1歲。在派出所員警悉心照顧下，兩隻貓守護派出所的看門功夫好，不僅陸續抓了幾隻老鼠，更意外展現「抓蛇本領」，狩獵功力不錯。

    週甫調任榮華所的所長程世強今（12）日表示，過往曾在Discovery頻道看到貓抓蛇的畫面，沒想到才上山服務幾天就親眼目睹這一幕，昨（11）日上午他與警員黃佳樂在派出所前發現一條蛇被「小胖」壓制在地，多虧牠的機警與身手，避免毒蛇爬入所內，守護了同仁與民眾安全。所內同仁笑稱：「小胖才是真正的毛小警員！」

    大溪警分局長徐章哲表示，駐地安全與生態保護同樣重要，榮華派出所內的這兩隻貓咪不只是員警的心靈療癒夥伴，更是默默守護派出所的「毛小英雄」。

    榮華派出所的毛小孩「小胖」助攻抓到蛇。（榮華所提供）

    榮華派出所的毛小孩「小胖」助攻抓到蛇。（榮華所提供）

