彰化首座火葬場規劃10爐坑！環盟批空污加劇 環保局反駁

彰化體育場外圍架設80面拒馬與管制柵欄，警方現場部署維持秩序，防範抗議群眾衝突。（記者張聰秋攝）

2025/08/12 12:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣長王惠美任期明年底屆滿，縣府去年提出在芳苑鄉草湖村興建「彰化縣生命園區」，規劃面積9.6公頃、設10個爐坑，今天（12日）下午召開第一次環境影響說明書審查會。彰化縣環境保護聯盟批評，全縣已有9座焚化爐，如今再設火葬場，恐讓空污加劇；且彰化非六都，經費與人力有限，長年在空污、水污、廢棄物問題高居全國前段，揚言動員600人到場抗議。

對此，彰化環保局長江培根澄清指出，目前縣內僅有日友公司、和美焚化爐、溪州焚化爐3處焚化設施，及尚未營運的豐堉公司，外傳9座焚化爐並不正確；現有的燒固體回收燃料（SRF）發電廠及處理集塵灰的旋轉窯，更不屬於焚化爐。

江培根說，火葬場與焚化爐性質不同，燒遺體的不能跟燒垃圾相比，彰化縣規劃的10爐坑比台中還少，現代設備排放甚至低於一般中型工廠，應以「總量」而非「濃度」衡量空污影響。

今天將有14名外聘委員，須出席過半數才能開會。江培根強調，環評過程秉持民眾參與、資訊公開、利益迴避原則，會議開放發言與書面意見，一切依法審查。他也回應績效質疑，指彰化去年在全國環保評比獲7項特優、3項優等，總成績全國第一。

開發基地位於芳苑鄉第一公墓範圍內，園區規劃1棟服務中心及火化設施，並設綠地、停車場、滯洪設施與隔離綠帶。二林、芳苑反火葬場自救會動員逾600人到場抗議，警方部署120名警力、80面拒馬維持秩序。會議由14名外聘委員審查，全程於環保局臉書「環保in彰化」直播。

彰化火葬場環評會今天下午在縣立體育場舉辦，警方不敢掉以輕心，部署警力與拒馬，防範衝突。（記者張聰秋攝）

彰化縣立體育場成為環評會場，入口處設置多層管制線與警力戒備。（記者張聰秋攝）

彰化縣生命園區3D示意圖，園區將規劃10座火化爐與服務中心，佔地9.6公頃。（縣府提供）

彰化縣生命園區設計模擬圖，規劃服務中心、火化設施、停車場及隔離綠帶。（縣府提供）

