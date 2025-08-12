為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    參與青年百億海外圓夢計畫傳遭性騷 教育部：支持尋求法律救濟

    青年百億海外圓夢計畫參與者傳遇性騷，教育部表示，支持尋求法律救濟。（資料照）

    青年百億海外圓夢計畫參與者傳遇性騷，教育部表示，支持尋求法律救濟。（資料照）

    2025/08/12 11:56

    〔記者楊綿傑／台北報導〕參與「青年百億海外圓夢基金計畫」青年傳遭到性騷，教育部今天發聲明指出，全力支持尋求法律救濟，提供法律諮詢，也會全額補助經費，接獲反映當下已透過當地駐處隔絕雙方接觸及調整青年蹲點單位。

    青年百億海外圓夢計畫是總統賴清德重要政見，對象為15歲至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組。築夢工場組鼓勵青年自主提案，如青年欲前往國際環境永續議題的組織見習，可提出圓夢企劃經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，相關辦法去年底正式公布。

    此次傳出性騷的是「珍奶外交 台灣文化走向國際」計畫，教育部表示，參與青年於社群平台反映，其赴加拿大參與交流珍珠奶茶節等活動時，在交流過程開始後不久疑似遭合作單位負責人性騷擾、遇有房租及培訓費用爭議等情事。

    教育部強調，針對性平案件，在尊重學生意願下，全力支持青年尋求法律救濟，提供法律諮詢，並由青年署全額補助經費；同時教育部及駐處也已針對合作單位負責人尚未繳還的政府培訓費用及參與青年房租依法進行追索。另僑委會也將針對合作單位負責人的僑務榮譽職展開適格與否的調查，調查期間會先暫停其身份職務。

    此外，教育部提到，駐處在參與青年於今年7月上旬向當地駐處反映此案時，當下即隔絕雙方接觸並調整青年蹲點單位，以維護青年權益，並持續關懷青年身心與生活情形，詢問並提供青年所需輔導支持及諮詢協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播