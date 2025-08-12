楊柳颱風來勢洶洶 府城風神廟祭天祈願

風神廟今天清晨5點「見光卯」置天案稟上蒼祭天祈願。（記者王姝琇攝）

2025/08/12 11:49

〔記者王姝琇／台南報導〕近期風災豪雨肆虐人民生命財產安全受威脅，府城七寺八廟之一的風神廟今天舉辦「奏天祈．護民安祭天祈願大典」，市長黃偉哲、議長邱莉莉率相關人員出席，祈求國泰民安、風調雨順，也盼風災後的重建與安寧。

風神廟總幹事謝明峯說，現場設置24盞油燈代表24節氣，以5色豆擺出台灣圖騰展現五行相生，推動氣節順利運行，同時祈求百姓平安，今天清晨5點即「見光卯」置天案稟上蒼，祈求風雨來夠就好，若是避免不了大雨，也祈求上蒼分段下雨，讓排水系統有時間洩水；巧的是，4日風神爺指示做科儀，還不知道楊柳颱風要來，這次楊柳來勢洶洶神威也將要見真章。

請繼續往下閱讀...

風神廟主委陳昀昀指出，市定古蹟風神廟是全台唯一主祀風神的寺廟，為掌管風雨陰晴的自然神祇，數年前南台灣遭逢旱災，中央、地方官員前來祈雨，天降甘霖神威顯赫；近期天災頻傳，風神爺指示辦科儀，為台南市以致於全台人民祈福。

黃偉哲說，風神爺、雷神、電母是風調雨順的重要信仰，風神廟為府城七寺八廟，無論民俗或文化上都有深厚淵源傳統，適逢楊柳颱風將至，希望能在風神加持下將楊柳擺離開台灣，最好把楊柳吹到別的地方去，來得快、去得快，一切平安。

風神廟祭天祈願，市長黃偉哲、議長邱莉莉等人出席，祈求風調雨順。（記者王姝琇攝）

風神廟祭天祈願，市長黃偉哲、議長邱莉莉等人出席，祈求風調雨順。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法