    首頁　>　生活

    2025米其林必比登出爐！144間上榜名單一次看 首拓至新北、新竹

    台北富錦街「雲川水月」，以台灣原型食材為框架，融入主廚經驗，創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理。（圖／記者郭宣暄攝）

    台北富錦街「雲川水月」，以台灣原型食材為框架，融入主廚經驗，創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理。（圖／記者郭宣暄攝）

    2025/08/12 11:53

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2025《台灣米其林指南》今天（8月12日）公布必比登推介名單，共144間店家上榜，其中37間為新入選店家，近6成提供台灣在地美食與特色小吃。除了既有的台北、台中、台南、高雄，今年首度納入評選範圍的縣市，新北有15間、新竹縣8間、新竹市7間店家入選，新竹縣更被點名，擁有深厚底蘊的客家料理傳統特別令人印象深刻。

    《台灣米其林指南》的評選範圍，今年除了既有的台北市、台中市、台南市、高雄市，首度新增新北市、新竹縣、新竹市，總計來到7城市。今天公布「必比登推介」名單，8月19日公布《台灣米其林指南 2025》餐廳名單。

    《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示，新北市、新竹縣及新竹市今年進入評選範圍，是深具意義的里程碑，反映台灣美食版圖在地理與文化層面的豐富性；評審員很高興發現令人印象深刻的在地特色料理，從牛肉麵、滷肉飯到素食料理，「特別是新竹縣，擁有深厚底蘊的客家料理傳統特別令人印象深刻，濃郁鹹香的風味與世代相傳的食譜令人驚豔。」新入選店家讓台灣餐飲日常精彩與地方多元和特色，獲得實至名歸的肯定與關注。

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北37家入選、台中23家、台南30家、高雄24家、新北市15家、新竹縣8家、新竹市7家入選。

    台北有3間新入選。「雲川水月」以台灣原型食材為框架，融入主廚經驗，創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理；老字號餐廳「蘇來傳」2024年翻新店面，第三代接班人延續祖父母手藝，使用新鮮研磨的在來米糊，內餡加入豬胛心肉、香菇、栗子和竹筍，肉圓蒸熟再過油，淋上甜豆瓣醬和味噌醬；「Tableau by Craig Yang」主廚為總鋪師世家出身，將法式烹調結合傳統辦桌菜，以五道菜套餐呈現，招牌菜蜜汁排骨採用台灣巧克力豬腱肉，以家傳秘方製作，外表香脆而內嫩多汁。

    台中1間店家新入選。「功夫上海手工魚丸」老闆兼主廚十多年來堅持親手製作魚丸、餛飩和醬料，麵條來自水湳市場指定店家，彈牙有勁，上海蔥油拌麵樸實卻香氣十足。

    台南1間店家新入選。超過70年歷史「蓮霧腳羊肉湯」招牌羊肉湯採用熬煮至少4小時的當歸湯底，再選用台灣當天直送的溫體羊肉，新鮮肉片以熱湯燙到半熟，鮮嫩可口。

    高雄2間店家新入選。1960年代開業的「白玉樓」傳承至第四代，酒家菜著重醬香風味，招牌菜色白菜滷小火慢燉至少3小時；「永筵小館」前身為雲來坊家鄉小館，木質家具呈現在家般溫馨氛圍，每道餐點由雲來坊老主廚兒子現做，招牌滑蛋蝦仁不可錯過。

    新北15間店家新入選，其中超過10家是在地特色小吃。包括受在地人喜愛的早餐店「永和佳香豆漿」，招牌胡椒蔥餅鬆軟帶彈性，餅面芝麻結合蔥花與胡椒，香氣十足；「光興腿庫」1998年開業以來人氣居高不下；「蔡家牛肉麵」湯頭包裹每天現做的手工麵條，清爽質樸；「阿爸の芋圓」芋見泥蔗片冰將芋泥、芋圓、湯圓、粉圓與薏仁層層堆疊在帶有煙燻香氣的蔗片冰。

    新竹縣8間店家新入選。客家菜餐廳有3家，「春嬌粄條」私房菜爌肉用黑毛豬豬肉，以冰糖、醬油和酒燉煮，豬皮滑嫩有彈性；「鴻金食堂」在百年老宅經營，依據季節與小農合作製作菜餚，招牌客家小炒保有醬香與鑊氣；少油少鹽的「首烏廚EAT」，招牌是首烏帝王雞湯，主食推薦酸菜炒飯。素食餐廳「善菓堂」，菜單融合台式、川菜與江浙菜技法，展現創意巧思，推薦菜色如四季瓜仔若，質地爽脆，香甜多汁。

    新竹市7間店家新入選。「禾日香（民族路）」主打魯（滷）肉飯，手切溫體豬十小時慢火熬煮，搭上半熟蛋黃與米飯，鹹甜滋味美味；「東門米粉攤」以粗米粉搭配雞骨熬煮湯頭，味道鹹鮮，招牌海鮮芋頭米粉湯包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦與蛋酥，用料豐富，入口即化的芋頭更是畫龍點睛。

    米其林「必比登推介」旨在推薦「物有所值」的美食店家，與昂貴精緻的米其林星級餐廳不同，必比登鎖定推薦能以合理價格提供3道美食的餐廳。「合理價格」則隨地區及物價波動而有不同。

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新竹市上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新竹市上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新竹縣上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新竹縣上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，高雄上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，高雄上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台南上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台南上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台南上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台南上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台中上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台中上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新北上榜店家。（圖取自米其林指南臉書）

    《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新北上榜店家。（圖取自米其林指南臉書）

