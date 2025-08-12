2025米其林必比登出爐！144間上榜名單一次看 首拓至新北、新竹

台北富錦街「雲川水月」，以台灣原型食材為框架，融入主廚經驗，創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理。（圖／記者郭宣暄攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025《台灣米其林指南》今天（8月12日）公布必比登推介名單，共144間店家上榜，其中37間為新入選店家，近6成提供台灣在地美食與特色小吃。除了既有的台北、台中、台南、高雄，今年首度納入評選範圍的縣市，新北有15間、新竹縣8間、新竹市7間店家入選，新竹縣更被點名，擁有深厚底蘊的客家料理傳統特別令人印象深刻。

《台灣米其林指南》的評選範圍，今年除了既有的台北市、台中市、台南市、高雄市，首度新增新北市、新竹縣、新竹市，總計來到7城市。今天公布「必比登推介」名單，8月19日公布《台灣米其林指南 2025》餐廳名單。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示，新北市、新竹縣及新竹市今年進入評選範圍，是深具意義的里程碑，反映台灣美食版圖在地理與文化層面的豐富性；評審員很高興發現令人印象深刻的在地特色料理，從牛肉麵、滷肉飯到素食料理，「特別是新竹縣，擁有深厚底蘊的客家料理傳統特別令人印象深刻，濃郁鹹香的風味與世代相傳的食譜令人驚豔。」新入選店家讓台灣餐飲日常精彩與地方多元和特色，獲得實至名歸的肯定與關注。

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北37家入選、台中23家、台南30家、高雄24家、新北市15家、新竹縣8家、新竹市7家入選。

台北有3間新入選。「雲川水月」以台灣原型食材為框架，融入主廚經驗，創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理；老字號餐廳「蘇來傳」2024年翻新店面，第三代接班人延續祖父母手藝，使用新鮮研磨的在來米糊，內餡加入豬胛心肉、香菇、栗子和竹筍，肉圓蒸熟再過油，淋上甜豆瓣醬和味噌醬；「Tableau by Craig Yang」主廚為總鋪師世家出身，將法式烹調結合傳統辦桌菜，以五道菜套餐呈現，招牌菜蜜汁排骨採用台灣巧克力豬腱肉，以家傳秘方製作，外表香脆而內嫩多汁。

台中1間店家新入選。「功夫上海手工魚丸」老闆兼主廚十多年來堅持親手製作魚丸、餛飩和醬料，麵條來自水湳市場指定店家，彈牙有勁，上海蔥油拌麵樸實卻香氣十足。

台南1間店家新入選。超過70年歷史「蓮霧腳羊肉湯」招牌羊肉湯採用熬煮至少4小時的當歸湯底，再選用台灣當天直送的溫體羊肉，新鮮肉片以熱湯燙到半熟，鮮嫩可口。

高雄2間店家新入選。1960年代開業的「白玉樓」傳承至第四代，酒家菜著重醬香風味，招牌菜色白菜滷小火慢燉至少3小時；「永筵小館」前身為雲來坊家鄉小館，木質家具呈現在家般溫馨氛圍，每道餐點由雲來坊老主廚兒子現做，招牌滑蛋蝦仁不可錯過。

新北15間店家新入選，其中超過10家是在地特色小吃。包括受在地人喜愛的早餐店「永和佳香豆漿」，招牌胡椒蔥餅鬆軟帶彈性，餅面芝麻結合蔥花與胡椒，香氣十足；「光興腿庫」1998年開業以來人氣居高不下；「蔡家牛肉麵」湯頭包裹每天現做的手工麵條，清爽質樸；「阿爸の芋圓」芋見泥蔗片冰將芋泥、芋圓、湯圓、粉圓與薏仁層層堆疊在帶有煙燻香氣的蔗片冰。

新竹縣8間店家新入選。客家菜餐廳有3家，「春嬌粄條」私房菜爌肉用黑毛豬豬肉，以冰糖、醬油和酒燉煮，豬皮滑嫩有彈性；「鴻金食堂」在百年老宅經營，依據季節與小農合作製作菜餚，招牌客家小炒保有醬香與鑊氣；少油少鹽的「首烏廚EAT」，招牌是首烏帝王雞湯，主食推薦酸菜炒飯。素食餐廳「善菓堂」，菜單融合台式、川菜與江浙菜技法，展現創意巧思，推薦菜色如四季瓜仔若，質地爽脆，香甜多汁。

新竹市7間店家新入選。「禾日香（民族路）」主打魯（滷）肉飯，手切溫體豬十小時慢火熬煮，搭上半熟蛋黃與米飯，鹹甜滋味美味；「東門米粉攤」以粗米粉搭配雞骨熬煮湯頭，味道鹹鮮，招牌海鮮芋頭米粉湯包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦與蛋酥，用料豐富，入口即化的芋頭更是畫龍點睛。

米其林「必比登推介」旨在推薦「物有所值」的美食店家，與昂貴精緻的米其林星級餐廳不同，必比登鎖定推薦能以合理價格提供3道美食的餐廳。「合理價格」則隨地區及物價波動而有不同。

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新竹市上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新竹縣上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，高雄上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台南上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台南上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台中上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，台北上榜名單。（圖取自米其林指南臉書）

《台灣米其林指南 2025》必比登推介，新北上榜店家。（圖取自米其林指南臉書）

