    中颱楊柳直撲！小鋼砲登陸地風雨猛烈 全台風雨時程一圖懂

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼心製圖，列出全台各地風雨時程。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼心製圖，列出全台各地風雨時程。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/08/12 11:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，目前來到台東的東南東方約660公里之處，氣象署預估下午發布陸警，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」針對楊柳颱風對全台的影響，列出各地風雨時程。

    「颱風論壇」指出，太平洋高壓導引非常強勢，楊柳颱風西行進速度飛快，幾乎確定將直擊台灣東部陸地，侵台幾成定局，楊柳颱風的核心非常小，考量到這個特質，對各地影響程度將有很大的影響，以目前預報為準的話，南花蓮、台東、恆春半島等地，在明（13日）白天颱風中心登陸時，登陸點風雨將十分猛烈，整天都是強風豪雨。

    北花蓮、宜蘭：由於颱風核心小，若颱風在台東登陸，北花至宜蘭風雨不至於太誇張，但因為迎風面，仍然有持續不斷的雨勢，尤其蘇花沿線的山區雨量可能很可觀，要注意的事項是以強降雨為主，預計風雨要等颱風進入台灣海峽，才會緩和。

    嘉義、台南、高雄、屏東：在颱風核心登陸之前，因為被山脈屏障，南部一開始是無風無雨。但風雨將會在中心過山後，隨即由零轉強，尤其考量到颱風結構「南強北弱」，嘉義以南，週三午後起，風雨有感，南部山區雨量也會很可觀，注意強降雨。預計南部風雨要等週四颱風進入中國，才會緩和。

    北部地區：雖看似離颱風最遠，但因為地形加成，將有顯著的強偏東風，尤其是北部所有的沿海地區，以及桃竹的台地上，風力會很有感。至於雨勢的部分，以「北北基＞桃竹苗」的分布為主。而桃竹苗同時要注意氣流過山沉降，可能會很熱的高溫。

    中部地區：預計是本次颱風影響最小的區域，颱風結構太小，加上山脈完全的屏障，風雨狀況將會相當小。但也要注意氣流過山沉降所出現的高溫。

    澎湖群島：要等颱風進入台灣海峽後，風雨才會開始，雖然當時颱風結構已被山脈破壞得差不多，但因為是核心掃過，仍有強風豪雨，不過，因為颱風跑得快，預計風雨持續時間僅只一夜。

    金門、馬祖：金門風雨會很晚開始，要等颱風接近中國時才會增強，馬祖則以陣陣強風為主。

