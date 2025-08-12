為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹縣親子小戲節 週六日午後登場

    新竹縣政府文化局園區場地開闊，經常如圖舉辦大型活動，今年的「新竹縣親子小戲節」也將在本週末的2天午後在此登場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局園區場地開闊，經常如圖舉辦大型活動，今年的「新竹縣親子小戲節」也將在本週末的2天午後在此登場。（記者黃美珠攝）

    2025/08/12 11:53

    〔記者黃美珠／新竹報導〕「2025新竹縣親子小戲節」週六（16日）起為時2天，將於每天下午2點到晚上7點，在新竹縣政府文化局園區登場。現場共有4個舞台區，讓傑出演藝團隊、專業表演團隊、街頭藝人、以及素人可以同場較勁，還首度推出「阿公阿嬤市集」與親子放電區，讓這個「小戲節」變成全齡共融式藝文盛會。

    縣府文化局長朱淑敏說，今年的活動以「只要我長大」為題，策展人周書毅將全場策劃成從孩子到樂齡都能參與的藝術節。

    現場4大舞台區，分別是：展演舞台、全民舞台、流動舞台、以及自由舞台，全部用活動串聯。

    「展演舞台」將精選8檔專業創作節目，內容橫跨馬戲、舞蹈、戲劇、讀劇以及音樂劇場，並延伸規劃有工作坊、演後的講座活動。8個參與演出的專業團隊有：驫舞劇場、MR.YES 小丑劇團、許育甄x林鼎強、邱品學、可揚與他的快樂夥伴、自然而然劇團、彭程洋、純白舍。

    至於「全民舞台」區，顧名思義將展現全民多元的表演能量，有：其中全樂閣木偶劇團是來自屏東的傑出演藝團隊、「KEEP DANCE STUDIO」則是來自台東的知名街舞團體，他們將搭檔陳盈孜、陳筱芳、楊侑澄x楊庭熙輪流展現他們的舞台魅力。

    而「流動舞台」則是街頭藝人盡情展現的天地；「自由舞台」開放現場報名，鼓勵民眾上台體驗表演的樂趣。

    今年的「新竹縣親子小戲節」本週末的2天午後將在縣府文化園區登場。（記者黃美珠攝）

    今年的「新竹縣親子小戲節」本週末的2天午後將在縣府文化園區登場。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播