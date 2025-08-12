新竹縣親子小戲節 週六日午後登場

新竹縣政府文化局園區場地開闊，經常如圖舉辦大型活動，今年的「新竹縣親子小戲節」也將在本週末的2天午後在此登場。（記者黃美珠攝）

2025/08/12 11:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2025新竹縣親子小戲節」週六（16日）起為時2天，將於每天下午2點到晚上7點，在新竹縣政府文化局園區登場。現場共有4個舞台區，讓傑出演藝團隊、專業表演團隊、街頭藝人、以及素人可以同場較勁，還首度推出「阿公阿嬤市集」與親子放電區，讓這個「小戲節」變成全齡共融式藝文盛會。

縣府文化局長朱淑敏說，今年的活動以「只要我長大」為題，策展人周書毅將全場策劃成從孩子到樂齡都能參與的藝術節。

請繼續往下閱讀...

現場4大舞台區，分別是：展演舞台、全民舞台、流動舞台、以及自由舞台，全部用活動串聯。

「展演舞台」將精選8檔專業創作節目，內容橫跨馬戲、舞蹈、戲劇、讀劇以及音樂劇場，並延伸規劃有工作坊、演後的講座活動。8個參與演出的專業團隊有：驫舞劇場、MR.YES 小丑劇團、許育甄x林鼎強、邱品學、可揚與他的快樂夥伴、自然而然劇團、彭程洋、純白舍。

至於「全民舞台」區，顧名思義將展現全民多元的表演能量，有：其中全樂閣木偶劇團是來自屏東的傑出演藝團隊、「KEEP DANCE STUDIO」則是來自台東的知名街舞團體，他們將搭檔陳盈孜、陳筱芳、楊侑澄x楊庭熙輪流展現他們的舞台魅力。

而「流動舞台」則是街頭藝人盡情展現的天地；「自由舞台」開放現場報名，鼓勵民眾上台體驗表演的樂趣。

今年的「新竹縣親子小戲節」本週末的2天午後將在縣府文化園區登場。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法