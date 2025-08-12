為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    撥6萬通才訂到！ 彰市蛋黃酥排隊名店不二坊8/23起電話預購

    不二坊宣布8月23日起開放電話訂購。（資料照）

    2025/08/12 11:37

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊今天（12日）公告指出，該店將從8月23日起開放電話預購中秋節訂單，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示電話訂單已滿，不再接受訂單。由於前年曾有人狂撥6萬通電話才成功訂到，去年也有不少民眾哀號電話打不進去，因此今年已有人準備動員徹夜打電話，預料又將掀起「人肉貪食蛇」搶訂熱潮。

    不二坊在臉書官網的中秋節公告聲明指出，該店將於8月23日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9點至中午12點，以及下午2點半至5點半，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。

    有網友指出，往年中秋節前夕經過這裡總是看到一大群人排隊買蛋黃酥，這些人應該都是外地觀光客吧？在地彰化人好像都不會排隊買的；還有民眾說，很多在地人根本不吃這家，彰化也有許多加蛋黃酥既便宜又好吃；另有民眾說電話訂購當天是農曆7月1日「鬼門開」，去年也是選在這天電話訂購，「店家是在開玩笑嗎？」

    不二坊往年中秋節前夕開放門市販售，現場都湧入大批人潮，警方還維護排隊秩序。（資料照）

