    首頁　>　生活

    長者不再只會使用LINE！ 全台10體驗場域助提升數位素養

    教育部今宣布新增新北市、新竹縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣等5處樂齡學習數位示範體驗場域。（記者楊綿傑攝）

    教育部今宣布新增新北市、新竹縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣等5處樂齡學習數位示範體驗場域。（記者楊綿傑攝）

    2025/08/12 11:35

    〔記者楊綿傑／台北報導〕助長者融入數位生活！教育部今年再新增設置花蓮、新北鶯歌、新竹竹東、澎湖、屏東等5處樂齡數位體驗場域，全台累計已有10處，並融入在地文化與健康科技，以陶藝文化探索、客家廣播、擴增實境增進身體健康等多元內容呈現，盼長者不再只是會使用LINE，還可以學習當網紅，促進整體資訊素養。

    隨樂齡者人口越多，包括數位教育、資訊素養與防詐等都是重要議題，教育部在去年就已在宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市等5縣市設置數位示範體驗場域，今年再開設5個縣市的場域，也推出1對1數位科技諮詢服務、開設學習課程與活動並進駐數位設備供使用。

    教育部常務次長朱俊彰指出，台灣65歲以上長者人口已占約20%，進入超高齡社會，而目前全台22縣市皆有設置樂齡中心、樂齡大學、第三人生大學等，也希望透過終身教育與學習接軌智慧高齡社會，因此教育部將持續結合政府、民間力量，持續增設樂齡學習數位示範體驗場域，基地能夠就近協助長者藉數位工具連結更多朋友與外界訊息。

    教育部終身司長梁學政介紹，新北鶯歌的場域運用數位科技與AI探索在地陶城文化；新竹竹東場域透過客家文化與Podcast讓潮爺奶體驗播客；花蓮與澎湖的場域提供網路與謠言查證及社群專題課程；澎湖場域還推出生成式AI與樂齡網紅速成班；屏東場域則藉由擴增實境遊戲，以肢體遊戲分析動作與健康風險等。

    教育部表示，數位體驗場域目前正在號召大專校院學生投入「數位幫手」行列，透過陪伴與諮詢促進世代共學與互助，不只可幫助解決長者的數位困擾，也能讓科技成為跨世代溝通與學習的橋梁。

    屏東的樂齡學習數位示範體驗場域透過擴增實境遊戲協助長輩做健康分析。（記者楊綿傑攝）

    屏東的樂齡學習數位示範體驗場域透過擴增實境遊戲協助長輩做健康分析。（記者楊綿傑攝）

