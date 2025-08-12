為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    落地電線別碰！ 台電：3招快速查詢與通報停復電

    台電雲林區處表示，颱風停電最常見是配電設備遭樹枝、招牌破壞，也增加搶修困難度。（圖由台電雲林區處提供）

    台電雲林區處表示，颱風停電最常見是配電設備遭樹枝、招牌破壞，也增加搶修困難度。（圖由台電雲林區處提供）

    2025/08/12 11:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風直撲台灣而來，台電雲林區營業處今（12）日提醒民眾，電線掉落不要自行撿拾，以免發生觸電，有停電事故可利用網路通報及查詢停復電資訊，或撥打1911客服專線、雲林區處通報電話05-5323927。

    台電雲林區處指出，過去颱風期間最常發生樹枝、招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或是大樓地下配電室淹水影響搶修，提醒民眾若遇電線掉落與外露，應立即通知台電處理，千萬不要自行撿拾或碰觸以免觸電。

    台電雲林區處表示，台電的配電自動化系統可以即時監測各主要配電線路是否異常，民眾家中與附近住戶皆停電，台電端透過監測就會知道，不需急著報修，會儘快派員搶修，若附近住戶大多有電只有零星幾戶停電，則可透過台電網站在颱風期間設置的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，民眾可多加利用，也可撥打台電1911客服專線，或打雲林區處通報電話05-5323927。

    雲林區處業務副處長袁素蘭指出，颱風停電工程人員都會盡力搶修，但復電程序依照，供電樞紐變電所、主幹線、分歧線的原則，並以火車、自來水、電話通信等公用設施優先，然後一般用戶，請民眾能耐心等待、多多體諒。

