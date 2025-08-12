為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    石門婚紗廣場YouBike租賃站啟用 走台2線自行車道享海岸美景

    遊客在石門區「石門婚紗廣場」站租借YouBike，沿台2線北海岸自行車道，往西串聯富基漁港租賃站，往東可銜接白沙灣租賃站。（新北市交通局提供）

    2025/08/12 11:21

    〔記者黃子暘／新北報導〕騎自行車觀光不僅環保，又能運動，新北市交通局簡任技正吳政諺表示，石門、瑞芳、汐止、土城、中和及樹林等6區即日啟用共7站YouBike 2.0租賃站，這次啟用站點包括石門區「石門婚紗廣場」，遊客可循台2線北海岸自行車道前往周邊富基漁港或白沙灣，享受北海岸風景；新北市YouBike租賃站已達1475站。

    吳政諺說，這次啟用的站點包括石門區「石門婚紗廣場」、瑞芳區「瑞芳棒球場」、汐止區「汐止區福德一路392巷41弄口」與「福德一路392巷口」、土城區「莊園街（金城舞5社區）」、中和區「新生街112巷口（欽禾社區）」、樹林區「四維八德街口」共7站。

    吳政諺指出，遊客可以在石門區「石門婚紗廣場」站租借YouBike，沿台2線北海岸自行車道，往西串聯富基漁港租賃站，往東可銜接白沙灣租賃站，沿途享受海風輕拂。

    交通局補充，新北YouBike租賃站已達1475站，每天平均11萬次租借；目前租借YouBike 2.0需先完成傷害險意願調查，租借2.0E電輔車則要先投保，現行每月投保率約 95%，下半年起將擴大到單次信用卡租借2.0或2.0E，目標為投保率100% 。

