    楊柳颱風逼近 玉山、雪霸、太魯閣國家公園宣布禁入園

    國家公園署表示，目前玉山、雪霸、太魯閣國家公園已公告禁止進入生態保護區，提醒民眾關注最新氣象資訊、留意各國家公園官網或臉書專頁等公告資訊，確保安全。（資料照）

    2025/08/12 11:21

    〔記者黃宜靜／台北報導〕楊柳颱風來襲，中央氣象署於今（12）日清晨5時30分發布海上颱風警報；內政部國家公園署表示，目前玉山、雪霸、太魯閣國家公園已公告禁止進入生態保護區，提醒民眾，應密切關注最新氣象資訊，並關注各國家公園官網或臉書專頁等公告資訊，暫緩進入各國家公園山區及濱海地區，並審慎規劃行程，避免前往有落石、坍方或海象不穩的區域，確保安全。

    國家公園署表示，颱風接近台灣前後帶來雨量，容易導致山區常伴隨落石、坍方及土石流等地質災害，沿海則可能因外圍環流出現長浪、暴潮與強陣風，因此各高山型國家公園於海上颱風警報發布期間將同步啟動應變措施，全面禁止生態保護區；水域型國家公園亦視海象狀況設置警示旗幟限制水上活動。

    國家公園署提醒，豪雨及颱風期間若計畫登山或進行水域活動的民眾，為了生命財產安全，請延期或取消行程並儘量避免外出；目前玉山、雪霸、太魯閣國家公園已公告禁止進入生態保護區，提醒民眾持續關注中央氣象署天氣訊息、各國家公園官網或臉書專頁等公告資訊，配合相關管理措施，提高災防意識，並提前做好防颱準備。

