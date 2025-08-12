北投振華公園地下停車場試營運 553席免費停、9/1起收錢

北投振華公園地下停車場入口位於振華街44號對面。（記者董冠怡攝）

2025/08/12 11:02

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市北投區振華公園是社區居民休憩交流的好去處，但周邊缺乏停車空間，振華公園園地下停車場試營運，計553席即起開放免費停車，包括小型車405席、機車144席與大型重機4席，9月1日0時起收費，舒緩石牌商圈和住家的停車需求。

停車管理工程處表示，依據「台北市公有停車場收費費率自治條例」並參酌鄰近停車場停車費率，振華公園地下停車場費率訂於，小型車及大型重機採計時收費40元、機車計時收費10元（當日當次最高上限20元），都有提供月票選項；小型車全日月票4600元、大型重機月票最高售價2300元、機車全日月票300元。

停車場周邊里民停車另享優惠，並依停車場所在里、出入口周邊半徑300公尺內而不同，須憑身分證及行車執照購買，申請車輛限本人、配偶或直系親屬所有。

停車管理工程處指出，北投區振華里設籍里民，享小型車全日月票7折、每月3220元；裕民里、榮華里、永明里及榮光里設籍里民，享小型車全日月票8折、每月3680元。

