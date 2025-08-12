為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不到7天就完工！農水署助修繕下營丹娜絲受災民宅 已有97戶完成媒合

    農水署協助台南下營區受丹娜絲風災毀損民宅修繕，不到7天就迅速完工，讓民眾可恢復正常生活，遇到下雨不再害怕。（農水署提供）

    農水署協助台南下營區受丹娜絲風災毀損民宅修繕，不到7天就迅速完工，讓民眾可恢復正常生活，遇到下雨不再害怕。（農水署提供）

    2025/08/12 11:08

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災重創南台灣，許多民宅遭毀損甚至屋頂被掀飛，行政院於7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，由各部會協助各區民宅與公共工程重建，農業部農水署負責下營區，協助媒合廠商，因價格親民施工又快，目前已有97戶完成媒合。

    風災後又連日豪雨，許多因風災被毀損的民宅又再度泡水，農水署表示，隨政院成立前進指揮所，立刻會同下營區公所盤查房屋受損情況，並媒合廠商簽約；受災戶李太太表示，提出申請的隔天，農水署與下營區公所就來場勘，第3天簽約備料，第4天開工，第6天就完工，不到一週就可恢復原本的生活。

    農水署表示，因修復快加上價格親民，加上機制程序簡便，下營當地居民報修踴躍，目前已有97戶完成媒合。

    農水署補充說明，房屋受損面積達20平方公尺（約6坪）以上者，只要是在8月31日前透過政府媒合機制完成簽約，政院將加碼補助每戶2萬元支付其工程尾款，也提醒下營區里民因丹娜絲風災受損房屋有修繕需求，可直接到下營區公所登記，該署將儘速安排媒合優質廠商，協助儘速復原受損房屋。

