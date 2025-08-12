為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    防堵詐騙！公路局宣布：不再用電子郵件通知交通違規未繳

    考量詐騙集團常冒用監理單位名義寄電子郵件，公路局12日宣布，即日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾點入假網址風險。（公路局提供）

    考量詐騙集團常冒用監理單位名義寄電子郵件，公路局12日宣布，即日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾點入假網址風險。（公路局提供）

    2025/08/12 11:01

    〔記者蔡昀容／台北報導〕詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「公路局」等名義，透過電子郵件傳送偽造違規通知，並引導民眾點擊假網址。公路局宣布，即日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，避免民眾受騙。

    公路局表示，由於使用電子郵件無須費用，還可大量發送，成為詐騙集團最常利用的手段之一，詐騙集團近期也頻繁冒用監理單位名義，偽造違規通知，並透過郵件傳送給民眾，引導民眾點入假網址；公路局已通報下架逾500個假冒網站，但詐騙集團仍持續變換手法，令人防不勝防。

    因此，公路局宣布，即日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當；民眾可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢（https://www.mvdis.gov.tw/）、洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站，查詢違規資料；若為六都地方政府管轄的交通違規，請洽六都裁決中心（處）等方式查詢。

