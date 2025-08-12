為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    楊柳颱風南修往「第4類路徑」走 同類颱風佔9.92％

    楊柳颱風較原預期南修，中央氣象署最新預估，楊柳會從第4類路徑通過台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    楊柳颱風較原預期南修，中央氣象署最新預估，楊柳會從第4類路徑通過台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/08/12 10:49

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風接近台灣，預計明天從南花蓮至台東登陸。中央氣象署今（12日）上午表示，原本預估楊柳颱風會依循第3類路徑通過台灣，但過去這段時間，颱風路徑往南調整，目前預估會從第4類路徑通過。

    氣象署將影響台灣地區的颱風，依據路徑分成10類。氣象署預報員劉宇其表示，中颱楊柳路徑往南調整，從第3類朝第4類路徑走；第3及第4類路徑差別主要是登陸位置，第3類偏向花蓮或台東長濱一帶，第4類大部分是台東及恆春。

    劉宇其說明，第4類颱風路徑不算少見，花東一帶往往會直接受到影響，颱風越過中央山脈後，對南部地區影響也較大；若行經該路徑，但登陸點偏南至恆春地區，受中央山脈破壞相對較少。

    劉宇其指出，上一次第4類路徑颱風是2023年小犬颱風，小犬颱風有稍微掠過恆春一帶，另一個跟楊柳更相似的路徑則是2023年9月的海葵颱風。

    根據颱風路徑分類，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%；第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%。

    第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；其他類為無法歸於以上的特殊路徑，占4.07%。

    影響台灣地區的颱風路徑分類。（圖擷取自中央氣象署）

    影響台灣地區的颱風路徑分類。（圖擷取自中央氣象署）

