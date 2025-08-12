為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投草屯教師嚴重體罰遭解聘 縣府4次審退疑刁難

    南投縣草屯鎮一所國中的資深黃姓教師去年遭控長期體罰學生，經教評會決議解聘，該決議送南投縣政府教育處審議，卻遭4度審退，監委葉大華今（12）日對此申請自動調查。（資料照）

    南投縣草屯鎮一所國中的資深黃姓教師去年遭控長期體罰學生，經教評會決議解聘，該決議送南投縣政府教育處審議，卻遭4度審退，監委葉大華今（12）日對此申請自動調查。（資料照）

    2025/08/12 11:15

    〔記者方瑋立／台北報導〕南投縣草屯鎮一所國中的資深黃姓教師，去（2024）年遭控長期體罰學生，並涉性平事件，經該校調查屬實，經教評會決議解聘及一年內不得聘任教師處分，該決議送南投縣政府教育處審議，卻遭4度審退，疑有刁難，監察委員葉大華今（12）日對此申請自動調查。

    據人本教育基金會調查，過去至少2年期間，該黃姓導師班級中，有約60%的學生從國一到國二持續遭體罰，包括用鐵棒、木棒、藤條、硬塑膠管、愛的小手尾部等打學生手部，曾在全班學生面前連續鞭打學生至其跪地求饒後仍持續鞭打；另有伏地挺身、開合跳、起立蹲下、跑操場等，同時有不當碰觸學生身體的行為 。

    葉大華今天指出，該師經該校調查屬實，經教評會決議解聘及一年內不得聘任教師之處分。然而，此決議送請南投縣政府教育處審議時，該處以教評會組成有程序適法性疑慮為由，4度審退，疑有刁難。為瞭解實情，已申請自動調查。

    葉大華說，該名資深教師所涉長期體罰學生行為，至今仍未能依法解聘，南投縣某國中對本案之調查及解聘處分，是否於法有據？

    葉大華也說，另就南投縣政府教育處對於該學校報請解聘的審議，歷次審退理由為何、是否依法有據？涉案相關人員有無指稱包庇行為人教師或曲解法令之情事？她強調，事涉校園安全及學生權益，均有深入瞭解必要。

