    首頁　>　生活

    迎戰楊柳颱風 七河分署搶先清疏寶來溪與口社河段

    第七河川分署加強高屏地區河道清疏。（水利署第七河川分署提供）

    第七河川分署加強高屏地區河道清疏。（水利署第七河川分署提供）

    2025/08/12 10:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕0728豪雨在高屏山區降下破紀錄雨量，14個雨量測站累積雨量超過2000毫米，造成多處河道淤積、護岸受損，如今楊柳颱風又將直撲台灣，水利署第七河川分署緊急動員怪手進行高雄市六龜區寶來溪與屏東縣高樹鄉武洛溪口社河段的河道浚深作業。

    楊柳颱風預計8月13日前後影響最劇，第七河川分署盤點發現，高雄市六龜區寶來溪與屏東縣高樹鄉武洛溪口社河段均因豪雨影響出現嚴重淤積，影響排洪安全。

    第七河川分署今（12）日表示，寶來溪歷經0728豪雨後，下游與荖濃溪匯流處泥砂大量堆積，排水不順。因此緊急動員7部怪手浚深，擴大水路通洪斷面，並將清疏土方移置至左岸護岸外空地，減少河道阻塞風險。口社河段橋梁梁底過低，加上河道淤積，通洪能力不足，同樣預先調派機具疏通河道，提升排洪效率，降低颱風期間溢流與沖刷的可能。

    在0728豪雨中嚴重受損的荖濃溪新威河段，護岸流失達300公尺，七河分署已吊拋300個消波塊防止災情擴大。退水後發現沖擊點有向下游移動趨勢，已加碼於下游端拋放150個消波塊，確保護岸安全。

    在河川河道整理部分，0728豪雨前荖濃溪撒拉阿塢橋河段清疏64.69萬立方公尺，索阿紀至寶來河段清疏68.01萬立方公尺、新發河段清疏33.803萬立方公尺及玉穗溪下游河段清疏 26.216萬立方公尺，共已清疏192.719萬立方公尺。

    第七河川分署呼籲民眾颱風期間應避免前往河川及山區活動。

