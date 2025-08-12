為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    噶瑪蘭族7頭目聯合聲明 拒「1族2制」兩種身分

    參加新社部落豐年祭的7大噶瑪蘭族頭目們，凝聚共識並於昨發表聯合聲明。（楊功明提供）

    參加新社部落豐年祭的7大噶瑪蘭族頭目們，凝聚共識並於昨發表聯合聲明。（楊功明提供）

    2025/08/12 10:48

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉新社部落11日豐年祭，來自宜花東共7個噶瑪蘭族部落頭目都前來同賀，但也對於立法院審議中的平埔原住民族群身分法表達憂慮，會後並發表7名頭目的聯合聲明，希望向政府表達拒絕「一族二制」心聲，並呼籲舉辦公聽會聽取各界意見，不要讓噶瑪蘭族被裂解為平地原住民、平埔原住民兩種身分。

    已經80歲卻仍是漢人身分的新社村前村長李文盛今天說，他的父親、伯父全家都是平地原住民，他也是土生土長的噶瑪蘭族平地原住民，自己更是原民會頒發的第一位噶瑪蘭族語老師，為什麼他自己到現在都還是漢人？他去戶政所辦的答案還是不允許，只因為當年他當兵錯失登記機會，就不能登記原住民，希望政府諒解，很多宜蘭的族人也都一樣，希望回歸平地原住民身分，希望立法院盡快修法通過。

    噶瑪蘭族的花蓮新社部落8日至10日在新社國小舉行豐年祭，會後發表聯合聲明，參與聯合聲明具名包括新社部落頭目謝宗修、宜蘭奇立板部落頭目潘子淦、花蓮立德部落頭目陳朝靜、台東大峰峰部落頭目陳正發、台東樟原部落頭目陳天祿，加上新北市噶瑪蘭族同鄉會頭目黃伸智、桃園噶瑪蘭頭目陳江香蘭等7位頭目、以及花蓮新社村前村長李文盛、新社村長江素珍、花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成等。

    聯合聲明中，呼籲政府及立院審議中的平埔原住民族群身分法，應增列條文「在立本法前已具官方原住民族名稱者（例：噶瑪蘭族），應恢復其平地原住民身份。」花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成表示，平地原住民、平埔原住民族群，名稱及實質權益都不盡相同，將再次傷害噶瑪蘭族，籲請專案處理迅速召開公聽會，以落實原住民權益保障，以免留下憲法爭議及歷史遺憾。

    花蓮噶瑪蘭族新社部落8日至10日豐年祭。（楊功明提供）

    花蓮噶瑪蘭族新社部落8日至10日豐年祭。（楊功明提供）

    李文盛是原民會首位噶瑪蘭族語認證的老師，已經八十歲了仍被當成漢人，只因當年錯失登記而無法恢復噶瑪蘭族身分。（楊功明提供）

    李文盛是原民會首位噶瑪蘭族語認證的老師，已經八十歲了仍被當成漢人，只因當年錯失登記而無法恢復噶瑪蘭族身分。（楊功明提供）

