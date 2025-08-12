楊柳颱風襲台菜價蠢蠢欲動 宜蘭三星蔥拍賣價格三級跳

颱風來襲，三星蔥農搶收青蔥。（記者江志雄攝）

2025/08/12 10:39

〔記者江志雄／宜蘭報導〕楊柳颱風襲台，菜價蠢蠢欲動，宜蘭三星蔥今天（12日）每公斤平均拍賣價355.4元，與本月1日的126元拍賣均價相較，不到半個月就三級跳。

去年底連續颱風過後，運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價曾飆上1450元歷史天價，平均價也有800多元，經過復耕產量止跌回升，今年上半年蔥價維持平穩。

根據統計，北農拍賣的三星蔥，本月1日的每公斤平均價126元，幾天前傳出楊柳颱風可能侵台，蔥價開始波動，10日每公斤最高價480元，平均價419.8元，雙雙創下今年新高，昨天休市1天，今天最高價420元，平均價355.4元，仍處於高檔價位。

三星地區農會秘書段蓬福說，中南部青蔥產地因颱風淹水災情慘重，出貨量銳減，現在又有楊柳來襲，市場預期心理造成蔥價上揚，三星蔥農擔心豪雨帶來災情，連日來陸續搶收，由於接下來將遇上中元節、中秋節的青蔥需求高峰期，如果產量供不應求，蔥價行情持續看漲。

楊柳颱風襲台，三星蔥拍賣價三級跳。（記者江志雄攝）

三星蔥農擔心豪雨為蔥田帶來災情。（記者江志雄攝）

