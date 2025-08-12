楊柳颱風逼近東部 花蓮、吉安公所加強抽水機巡檢

花蓮市公所今天早上前往抽水站巡視颱風防災整備狀況。（市公所提供）

2025/08/12 10:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕氣象署已於今日上午5時30分發布中度颱風楊柳海上颱風警報，未來路徑明顯朝東半部逼近，陸警可能會在今天中午過後發布，花蓮市公所、吉安鄉公所全面啟動各項災害防護準備作業，並加強抽水站與排水系統巡檢，確保防汛機制即時到位。也呼籲民眾盡早完成居家防颱措施，清除住家附近排水孔阻塞物，確保排水溝暢通。

花蓮市長魏嘉彥今天一早就前往南濱抽水站巡視，關心當前出海口淤沙狀況及抽水機組運作情形。他也再次呼籲民眾，務必在風雨來臨前，協助排除家門前水溝蓋上的落葉和物品，確保排水設施正常發揮功能；如果有發現排水溝堵塞情形，請聯繫市公所清潔隊前往清淤。

市公所指出，花蓮市總計有10座抽水站，每週皆進行抽水機組測試運作及定期養護作業，以備隨時發揮排水功效，工程隊透過區域排水監控系統，掌握溪流水位；另備有12台移動式抽水機，以供低窪、易淹水地區的預布整備，將發生災情的可能性降至最低。南濱抽水站新站共有5座抽水機組，每組每秒可抽取6立方公尺的水量，搭配舊有南濱抽水站六座每組每秒抽取3立方公尺的水量，全站總抽水容量每秒可達48立方公尺。

另外，吉安鄉長游淑貞昨也前往干城地下道抽水站實地勘查，逐一檢視抽水機與發電機運作情況。要求相關承辦人員強化易淹水區抽水機組與排水系統巡查完整，務必在颱風影響期之前發揮最大防汛預防效能。鄉公所指出，除設有24小時防災通報專線（8523126）提供即時協助，清潔隊也備妥1200個沙包，供有需要的民眾前往登記領取。

楊柳颱風撲台灣，吉安鄉檢查水溝，完成防颱整備。（吉安鄉公所提供）

