    首頁　>　生活

    台鐵票價 台中社會局︰9/1起敬老愛心卡單趟補助調高

    因應台鐵票價調漲，中市敬老愛心卡搭乘火車單趟補助調高至45元。（市府提供）

    因應台鐵票價調漲，中市敬老愛心卡搭乘火車單趟補助調高至45元。（市府提供）

    2025/08/12 11:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有48萬名長輩，由於台鐵6月23日調漲票價，影響到持敬老愛心卡長輩權益，台中市社會局表示，自9月1日起，台中市的長輩持敬老愛心卡搭乘火車，單趟補助由30元調高至45元，假設從台中車站上車，往北到苗栗三義站，或是往南到彰化社頭站，都不必自付車資，免費搭乘範圍和票價調漲前相同，持續照顧長輩的交通需求。

    社會局表示，考量台中市幅員廣大，長輩有搭乘火車的需求，但票價調漲後可能影響外出搭車的意願，因此，市府提高敬老愛心卡單趟補助金額至45元，只要在本市23個車站上車或下車，持卡乘車都可以折抵車資，希望長輩外出就醫、訪友、休閒活動無後顧之憂。

    社會局提醒，搭乘火車時，進站及出站要在驗票閘門感應敬老愛心卡，以確實驗票與扣點；建議長輩搭乘前先確認卡片餘額是否充足，避免因餘額不足導致無法出站。

    另外，敬老愛心卡適用台鐵電子票證車種，不含觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車），對號列車則不另行劃位。

    社會局指出，台中市有48萬名長輩，敬老愛心卡每月1,000元點數，享有交通優惠、就醫減免和運動優待，六都最多元優惠，辦卡率達9成。此次因應台鐵調漲貼心提高補助，主動維護長輩的權益，以實際作為落實「社會有愛，溫暖台中」的城市精神。

    台中市敬老愛心卡9月1日起搭火車單趟補助調高。 （市府提供）

    台中市敬老愛心卡9月1日起搭火車單趟補助調高。 （市府提供）

