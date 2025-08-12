楊柳颱風亂船班 3航線、8航次停航

楊柳颱風接近台灣，全國12日共3航線、8航次船班停航。（資料照）

2025/08/12 10:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風接近台灣，交通部航港局今（12日）表示，3航線、8航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

航港局統計，今天停航的船班，「富岡－綠島」開航11航次、停航4航次；「南竿福澳－福州琅岐」開航2航次、停航2航次；「北竿白沙－福州黃岐」開航2航次、停航2航次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法