    首頁　>　生活

    苗栗路邊車格充電線太短 特斯拉車主乾瞪眼

    特斯拉車主反映頭份運動公園路邊停車充電格的充電樁電線不夠長，無法充電。（翻攝臉書我是頭份人）

    特斯拉車主反映頭份運動公園路邊停車充電格的充電樁電線不夠長，無法充電。（翻攝臉書我是頭份人）

    2025/08/12 11:11

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕電動車愈趨普及，苗栗縣政府也分期建置充電樁，但有特斯拉（TESLA）車主發現，路邊停車充電格的充電樁充電線不夠長，無法進行充電。縣府交通工務處表示，特斯拉是國內電動車最大宗，但其充電埠位於車體左側，已要求廠商研議調整改善，以利各廠牌電動車都能使用。

    苗縣政府獲中央補助及自籌共9000多萬元，分期於縣內各鄉鎮市建置電動車充電樁，現有16處共78槍慢充於5月起陸續試營運，試營運充電費率每度10元。

    不過，有特斯拉車主前往頭份運動公園的路邊停車充電格，準備要充電時，發現充電線不夠長，無法充電，於臉書社團「我是頭份人」發文反映，希望對此問題通盤檢討。

    縣府交通工務處表示，已有接獲反映，經向廠商了解，廠商表示基於順向路邊停車且考量各廠牌電動車充電埠有的在車頭、有的在車尾，所以將充電樁建置於路邊停車充電格的右側長邊中間，充電線則是統一5公尺長。因特斯拉充電埠位於車體左後側，考量特斯拉是目前國內電動車最大宗，已要求廠商研議調整改善，以利各廠牌電動車都能使用。

    交工處表示，此問題僅發生於路邊停車充電格部分，停車場內充電停車格因建置於停車格短邊，車主可依車子充電埠位置，採車頭進入或車尾進入停放的方式因應，不會有無法充電的困擾。

    熱門推播