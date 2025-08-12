為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    為平溪、菁桐商圈創生企劃 5校6團隊入圍

    第三屆區域型產學合作計畫以「觀光體驗遊程設計」為主題，為新北市平溪和菁桐商圈進行地方創生企劃。（圖由樹德科大提供）

    第三屆區域型產學合作計畫以「觀光體驗遊程設計」為主題,為新北市平溪和菁桐商圈進行地方創生企劃。（圖由樹德科大提供）

    2025/08/12 11:07

    〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣設計研究院舉辦「第三屆區域型產學合作計畫」，以「觀光體驗遊程設計」為主題，為新北市平溪和菁桐商圈進行地方創生企劃，包括樹德科技大學等5校6組團隊脫穎而出初選入圍。

    主辦單位表示，平溪與菁桐地區面臨人口高齡化與商圈轉型不足的挑戰，此次計畫期望透過青年世代創新設計能量，為地方注入新思維，開啟跨域共創的可能，計畫分調研小旅行和共創工作坊兩階段進行。

    樹德科大由會展行銷與活動管理系師生參賽，調研小旅行由李昭嫻老師親自帶領學生團隊深入平溪及菁桐，透過導覽與田野探索，走訪礦業遺址、鐵道文化、人文信仰與自然地景，在實地參與中培養場域敏感度，轉化為設計洞察，不僅是場勘，更是學習旅程。

    共創工作坊則由黃秀慧主任帶領團隊運用服務設計工具，從目標客群定位、價值主張到體驗旅程設計逐步實作，並現場進行分組發表，活動邀請平溪社區發展主導者、社區發展專家及商圈代表，對學生創意提案提供建議，成為後續實踐的重要助力。

    李昭嫻助理教授表示，這次活動以會展思維為框架、結合設計方法，成功獲選參與，展開一場融合觀察、創意與策劃的地方創生行動，是學生參與過程中最寶貴的收穫。

    樹德科大會展行銷與活動管理系師生以會展思維為框架、結合設計方法，為平溪商圈地方創生提出創意企劃。（圖由樹德科大提供）

    樹德科大會展行銷與活動管理系師生以會展思維為框架、結合設計方法,為平溪商圈地方創生提出創意企劃。（圖由樹德科大提供）

