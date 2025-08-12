苗縣約100家露營區遲未登記輔導 鍾東錦斥無視公權力將稽查開罰

苗栗縣合法登記的露營區僅10家，苗栗縣政府將針對未登記輔導的露營區業者加強稽查、開罰，圖為苗縣府人員不定期前往露營區輔導、稽查。（圖由苗栗縣政府文化觀光局提供）

2025/08/12 11:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣審計室審核報告，指苗栗縣截至去年底營運中露營場共438家、僅10家合法，比例偏低，質疑苗栗縣政府審查量能不足；苗縣府今（12）日縣務會議中，縣長鍾東錦不滿說，已開放露營區業者登記輔導一段時間，有些業者理都不理，視公權力為無物，要求相關單位針對約100家尚未辦理登記輔導者，加強稽查開罰。

國人露營風氣盛行，苗栗縣內露營區數量於全國名列前茅。但苗栗縣審計室審核報告，指苗縣截至去年底營運中露營場共438家、僅10家合法，比例偏低，且苗栗縣審計室去年11月底抽查，申請露營場容許使用案件共計242件，通過審查者45件、遭駁回14件，尚有183件待審查，顯現苗縣府審查量能不足。

苗縣府今天召開縣務會議，鍾東錦不滿指出，之前跟露營區業者講過，希望能先向縣府掛件，讓縣府有資料就好，若連掛件都不願意，老實講就是視公權力為無物，這樣不行，目前遲未登記輔導者，約有100家，將加強稽查、開罰。

鍾東錦表示，若原鄉原住民自己家庭經營，沒有去整地，未開發到山坡地，那較無問題，但只要是業者進來，今年有整過地的，那個一定要優先開罰，只要地貌地形有改變，將要求農業、地政及工商發展處研擬法條開罰，並告知業者，只會越罰越重，但泰安及南庄鄉原住民地區暫不列入稽查、開罰地區。

針對尚未向苗栗縣政府提出輔導登記的露營區業者，苗栗縣長鍾東錦（右）在縣務會議中要求加強稽查、開罰。（圖由苗栗縣政府提供）

