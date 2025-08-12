為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    最新各國預報有共識！楊柳以巔峰強度撲台東 登陸地恐吃劇烈風雨

    根據國家災害防救科技中心匯整的各國颱風路徑預測，各國趨於一致，認為颱風將直接登陸台東一帶。（圖擷取自NCDR）

    根據國家災害防救科技中心匯整的各國颱風路徑預測，各國趨於一致，認為颱風將直接登陸台東一帶。（圖擷取自NCDR）

    2025/08/12 10:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「楊柳」持續逼近，氣象署已發布海上颱風警報，預估今（12日）下午發布陸警，目前「楊柳」已經來到台東東南東方730公里處，根據國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測，各國預報趨於一致，將登陸台東一帶，同時侵台前強度將達顛峰。

    根據中央氣象署觀測顯示，「楊柳」今上午8點時中心位置在北緯20.7度，東經127.8度，以每小時25公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑40公里；氣象署預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

    國家災害防救科技中心匯整各國颱風路徑預報，各國均認為「楊柳」將直接登陸台東；颱風強度部分，包含氣象署、日本氣象廳、美國海軍等都認為這段時間「楊柳」將持續增強，在登陸前達到巔峰強度。

    氣象署預估明早8點「楊柳」近中心最大風速將達每秒40公尺，以中颱中段班的強度登陸，由於「楊柳」環流小，屬於小鋼砲颱風，登陸地點、核心環流影響的區域風雨會相當劇烈，當地民眾務必留意。

