楊柳颱風逼近 盧秀燕︰中市災變中心16:00一級開設

昨甫自澳洲出訪返國，盧秀燕今主持市政會議。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/12 10:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕颱風楊柳強度增強，持續逼近台灣，台中市災害應變中心昨晚已三級開設，甫自澳洲出訪回國的台中市長盧秀燕今主持市政會議指示，因應楊柳颱風有變大變快趨勢，台中災害應變中心今日下午升級一級開設，籲各局處做好準備，尤其上一次水災未能完成改善工程部分，務必加強防範改善前「空窗期」，協助防風災。

盧秀燕昨日結束7天訪澳行程返國，今主持市政會議，逢楊柳颱風威脅，盧秀燕指出，這週最重要的工作就是防颱，台中市因應楊柳颱風昨晚災害應變中心已三級開設，根據氣象署資料，楊柳颱風在台東外海有變大變快趨勢，預計會南移自台東登陸，估下午起會影響台中市，她指示，災害應變中心下午4點起升級一級開設。

盧秀燕指出，台中市雖然早上出現大太陽，但部份地區已開始出現略微轉陰，颱風雖距離台中還有點遠，提醒各局處及市民要加強整備防風災。

盧秀燕另指出，台中市日前有728、730兩波水患， 部分水災損害因涉及設計發包才能整修，目前尚未整修完成，也指示各局處注意發包前的整修「空窗期」，加強協助防範風災。

